Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,05 Prozent auf 131,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,49 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. In Deutschland hat sich die Stimmung der Verbraucher etwas aufgehellt. Ökonomen hatten hingegen eine weitere Eintrübung des GfK-Konsumklimas erwartet. "Die Neuausrichtung der Handelspolitik der US-Administration, die mit der Ankündigung von starken Zollerhöhungen kurz vor Beginn der Befragungen Anfang April begann, hat offenbar bislang die Stimmung der Verbraucher in Deutschland noch nicht nachhaltig beeinträchtigt", sagte Konsumexperte Rolf Bürkl vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen.

Der Handel bleibt nach Einschätzung der Dekabank nervös. "Mit dem anstehenden Start der neuen Regierung in Deutschland dürfte sich der Marktfokus verstärkt der Frage zuwenden, wie schnell die schuldenfinanzierten fiskalpolitischen Ziele umgesetzt werden können", heiß es in einer Tagesvorschau.

Im weiteren Handelsverlauf werden nach Zahlen zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone veröffentlicht. In den USA werden am Nachmittag noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen bekannt gegeben. Dies dürfte angesichts der jüngsten Zollturbulenzen besonders beachtet werden./jsl/la/mis