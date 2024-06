ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt SAP auf 'Positive Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg gab den Papieren der Walldorfer in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht aber zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch". Damit verleiht er kurzfristig besonders starkem Optimismus Ausdruck. Trotz des Branchengegenwinds rechnet Ogg mit robusten Auftragsbüchern./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 19:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 00:15 / BST

