EQS-Adhoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: CompuGroup Medical erwirbt Pridok AS

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: CompuGroup Medical erwirbt Pridok AS



25.06.2024 / 20:41 CET/CEST

Die Profdoc AS, eine 100%ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, hat heute einen Vertrag mit den Gesellschaftern der Pridok AS über den Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile an der Pridok AS abgeschlossen.

Die Pridok AS mit Sitz in Tønsberg, Norwegen, bietet ein web-basiertes, digitales Patientenjournal für den Gesundheitssektor an. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in Höhe von rund NOK 46,8 Millionen (entspricht rund EUR 4,1 Millionen), mit einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 32 %.

Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile an der Pridok AS beläuft sich auf NOK 404,9 Millionen (entspricht rund EUR 35,7 Millionen). Abhängig von der Geschäftsentwicklung der Pridok AS in den Geschäftsjahren 2024 bis 2028 können zusätzliche variable Kaufpreistranchen von insgesamt bis zu NOK 185 Millionen (circa EUR 16,3 Millionen) fällig werden.

Der Vollzug wird für den 25. Juni 2024 erwartet und steht unter keinen wesentlichen Bedingungen.

