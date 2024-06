EQS-News: PUMA ernennt Erik Janshen zum Vice-President Direct-to-Consumer

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PUMA ernennt Erik Janshen zum Vice-President Direct-to-Consumer

Herzogenaurach, 26. Juni 2024 – Das Sportunternehmen PUMA hat Erik Janshen (46) zum Vice President Direct-to-Consumer ernannt. In dieser Position wird er die Leitung über die direkten Vertriebskanäle des Unternehmens wie die von PUMA betriebenen Stores, die Webseite puma.com und andere Online-Marktplätze innehaben.

Erik, ein gebürtiger Deutscher, hat mehr als 10 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in Digital Sales und dem DTC-Geschäft, zuletzt als SVP Digital Sales Tommy Hilfiger und Calvin Klein bei PVH Corp.

Die Verbesserung der Vertriebsqualität ist eine der strategischen Prioritäten des Unternehmens. Ein wichtiger Aspekt davon ist es, den Verbraucher*innen sowohl online als auch offline ein einheitliches Einkaufserlebnis zu bieten und sie mit den Produkten und Initiativen des Unternehmens zu verknüpfen.

„Wir können uns unglaublich glücklich schätzen, Erik in der PUMAFamily begrüßen zu dürfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung unser ambitioniertes Ziel erreichen werden, unseren Kund*innen auf unseren DTC-Kanälen ein noch besseres Markenerlebnis zu bieten und unsere Markenbegehrlichkeit zu steigern“, sagte PUMA CEO Arne Freundt. „Sein innovativer Ansatz und seine Leidenschaft für konsumentenzentrierte Strategien werden zweifellos unser DTC-Geschäft berreichern.“

Erik folgt auf Karthik Balagopalan, der im Vorjahr zum Managing Director von PUMA Indien ernannt wurde und PUMAs DTC Geschäft interimistisch leitete.

Medienkontakt: Robert-Jan Bartunek, Corporate Communications, robert.bartunek@puma.com

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

