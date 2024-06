Silberpreis kämpft um 29 Dollar – Das ist für Anleger wichtig

Mit Spannung fiebern Anleger nun neuen US-Preisdaten entgegen. Auch die Kommentare durch Fed-Vertreter gilt es weiterhin zu verarbeiten respektive im Auge zu behalten. Am Donnerstag dürfte sich jedoch zunächst der Blick auf die Publikation einiger US-Konjunkturdaten richten.

Fed-Vertreterinnen schlagen „hawkishen“ Ton in puncto US-Geldpolitik ein

Die Gouverneurin der US-Notenbank Lisa Cook sagte am Dienstag, dass die Fed den Leitzins senken werde, wenn die Wirtschaftsentwicklung ihren Erwartungen entspreche. Einen genauen Zeitpunkt wollte sie jedoch nicht nennen.

„Unsere derzeitige Politik ist gut aufgestellt, um bei Bedarf auf jegliche Änderungen der Wirtschaftsaussichten zu reagieren“, sagte Cook in einer Rede vor einem Treffen des Economic Club of New York.

