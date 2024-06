Memo - UBS führt Vermögensverwaltungsgeschäfte enger zusammen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die neuen Co-Chefs der Schweizer Großbank UBS bauen das Kerngeschäft mit Reichen und Superreichen um.

Zum 1. Juli sollen sämtliche Produkt- und Serviceeinheiten in der Einheit Global Wealth Management Solutions zusammengefasst werden, wie es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden internen Mitteilung von Iqbal Khan und Rob Karofsky hieß. Ab kommendem Monat teilt sich Khan die Führung der Division früheren Angaben zufolge mit dem bisherigen Chef der Investmentbank. Beide Manager gelten als Kandidaten für den Posten des Konzernchefs.

Leiter des neugeschaffenen Bereichs GWM Solutions werde der ehemalige Credit-Suisse-Banker Yves-Alain Sommerhalder. Zudem rückten die Vermögensverwaltung für Privatkunden (Wealth Management) und für Profi-Kunden (Asset Management) näher zusammen. Bei der Aufteilung der Vermögen auf Anlageklassen (Asset Allocation) stimme sich das Asset Management in Zukunft enger mit dem Wealth Management ab. Zudem führe die UBS das Geschäft mit alternativen Anlagen wie Hedge Fonds und Private Equity von Wealth Management und Asset Management zusammen. Der entsprechende neue Bereich Unified Global Alternatives berichtet primär an Asset-Management-Chef Aleksander Ivanovic.

