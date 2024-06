Rechtsvorstand Schick übernimmt Finanzressort bei Continental

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Continental verteilt nach dem Ausscheiden von Finanzchefin Katja Garcia Vila die Aufgaben im Vorstand neu.

Die Verantwortung für den Bereich Finanzen und Controlling übernehme Olaf Schick, der bisher für das Ressort Recht und Integrität zuständig sei, teilte der Autozulieferer am Donnerstag mit. Der Bereich IT gehe an Vorstandschef Nikolai Setzer. Der Aufsichtsrat habe dem Umbau zugestimmt, der ab dem 1. Juli in Kraft trete. Der 52-jährige Schick habe das Unternehmen auch über seinen Bereich hinaus vorangebracht, sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle. "Mit diesem Vorstandsteam sind wir stark für die Zukunft aufgestellt."

Schick arbeitet seit Mai 2023 für Continental. Davor hatte er unter anderem die Finanzen bei Daimler in Russland und China verantwortet. Garcia Vila hatte im März angekündigt, nach dem Auslaufen ihres Vertrags Ende des Jahres nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Als Grund nannte sie ihre eigene Karriereplanung.

