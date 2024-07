Voestalpine erhält für grünen Stahl Kredit von EU-Investitionsbank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Der Stahl- und Verarbeitungskonzern Voestalpine hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Millionenkredit für Investitionen in die grüne Stahlproduktion erhalten.

Das Darlehen über 300 Millionen Euro sei für ein vierjähriges Forschungs- und Entwicklungsprogramm des Linzer Unternehmens bis 2028 vorgesehen, teilte die Investitionsbank am Montag mit. Bei dem Projekt gehe es darum, Herstellungsprozesse zu optimieren, Energie zu sparen, Rohstoffe effizienter einzusetzen und die Lebensdauer der Produkte zu verlängern.

Voestalpine, Österreichs größter CO2-Emittent, will bis 2050 klimaneutral sein. Dafür sollen die kohlebefeuerten Hochöfen schrittweise durch Elektrolichtbogenöfen ersetzt werden. Der Austausch soll die CO2-Emissionen bis 2029 um bis zu 30 Prozent gegenüber 2019 senken. In einem ersten Schritt investiert das Unternehmen rund 1,5 Milliarden Euro in die Errichtung von zwei Elektroöfen in Linz und Donawitz.

