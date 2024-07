Banken platzieren TUI-Aktien für 46,5 Millionen Euro

Der Wechsel von TUI von London an die Frankfurter Börse hat eine 46,5 Millionen Euro schwere Aktienplatzierung nach sich gezogen.

Die Investmentbanken Barclays und Deutsche Bank platzierten am Montagabend 7,38 Millionen TUI-Aktien bei neuen Investoren, wie sie nach Börsenschluss mitteilten. Der Erlös aus dem Verkauf geht als Ausgleich an diejenigen Aktionäre, die im Zuge des Wechsels des Börsenplatzes ihre britischen Hinterlegungsscheine (depositary receipts) nicht rechtzeitig in Aktien des Reisekonzerns getauscht hatten.

Der Platzierungspreis lag den Banken zufolge bei 6,30 Euro, knapp fünf Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs von 6,62 Euro. Im Frankfurter Parketthandel gaben die Papiere leicht auf 6,58 Euro nach.