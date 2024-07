OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Solar- und ...

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Solar- und Batteriespeicherprojekt in Usbekistan Frankfurt am Main (ots) - - Transformation des Energiesektors in Usbekistan - Leuchtturmprojekt Erneuerbarer Energien in der Region Die KfW IPEX-Bank trägt innerhalb eines internationalen Konsortiums von Entwicklungs- und kommerziellen Banken zur Finanzierung eines Solar- und Batteriespeicherprojekts in Usbekistan bei. Die Mittel werden für Planung, Bau, Betrieb und Wartung einer 200MW-Photovoltaik-Anlage sowie einer 500MWh-Batteriespeicheranlage verwendet. Zum Konsortium gehört auch die DEG, die wie die KfW IPEX-Bank ein Tochterunternehmen der KfW ist. Sponsor und Projektentwickler ist ACWA Power, ein langjähriger Kunde der KfW IPEX-Bank im Bereich Energie- und Umweltprojekte, den sie auf seinem Transformationspfad weltweit begleitet. Das Projekt entsteht in der Region Tashkent, nahe der gleichnamigen Hauptstadt des Landes. Es soll die zuverlässige Versorgung des Landes mit sauberem Strom sicherstellen und zur Transformation des Energiesektors beitragen. Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "Wir freuen uns, gemeinsam mit unserer Schwestergesellschaft DEG einen Beitrag zu diesem wegweisenden Projekt für den Ausbau Erneuerbarer Energien und moderner Speicherkapazität in der Region zu leisten. Hiermit unterstreichen wir unser gemeinsames Engagement für Projekte, die zur Transformation in eine CO2-neutrale Zukunft beitragen." Pressekontakt: Dela Strumpf E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de Tel.: +49 69 7431-2984 http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5814206 OTS: KfW IPEX-Bank