Medienmitteilung: Sensirion inside: Überwachung der Luftqualität am Arbeitsplatz mit Dustlight

2. Juli 2024, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion inside: Überwachung der Luftqualität am Arbeitsplatz mit Dustlight

Wir stellen Dustlight vor - ein mobiles Feinstaubmessgerät zum Schutz der Arbeiter vor Staubbelastung an industriellen und handwerklichen Arbeitsplätzen. Dustlight ist das erste Gerät seiner Art, das mit der SEN5x-Sensorserie von Sensirion ausgestattet ist und neue Standards in der Überwachung der Luftqualität setzt.

Aufgrund der Notwendigkeit, die mit der Staubbelastung verbundenen Gesundheitsrisiken einhergehen, entstand die Idee für Dustlight. Die dreifarbige Ampelanzeige und der hochauflösende Bildschirm zeigen die Staubkonzentration in Echtzeit an und warnen die Arbeiter, geeignete Schutzmassnahmen zu ergreifen. Das robuste und widerstandsfähige Dustlight ist perfekt für raue Arbeitsbedingungen geeignet. Die Ein-Knopf-Bedienung und die sprachneutrale Anzeige machen es unglaublich benutzerfreundlich und sorgen dafür, dass die Luftqualität immer innerhalb der sicheren Grenzen liegt.

Dustlight ist nicht nur ein Gerät, sondern eine Verpflichtung, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Mit seinen speziellen Kalibrierungen und intuitiven App-Konfigurationen kann Dustlight die Staubkonzentration messen und klar visualisieren, wobei die EU-Normen für PM10 und PM2,5 sowie die Arbeitsplatzgrenzwerte für inhalierbaren und respiratorischen Staub in Deutschland eingehalten werden. Ob für präventive Massnahmen oder technische Analysen, Dustlight bietet eine umfassende Lösung für die Staubüberwachung.

Das Herzstück von Dustlight ist die SEN5x-Sensorserie, die mit der patentierten Sheath-Flow-Technologie für eine überragende Lebensdauer von 10 Jahren Genauigkeit und Zuverlässigkeit garantiert. Die internen Schutzmechanismen, wie die Mantelströmung und die Selbstreinigungsfunktion, ergänzen die patentierten Vorfiltersysteme von Dustlight. In umfangreichen Tests hat der SEN5x eine überragende Haltbarkeit und konsistente Messungen bewiesen, die für die Aufrechterhaltung hochwertiger Standards bei der Überwachung der Luftqualität unerlässlich sind.

Dank ihres modularen Ansatzes bietet die SEN5x-Plattform Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten. Mit nur einer Integration können Kunden verschiedene Produktebenen bedienen, den Herstellungsprozess und die Entwicklung vereinfachen und massgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen umsetzen. Ob Feinstaubmessungen oder verschiedene Luftqualitätsparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, flüchtige organische Verbindungen und Stickoxide benötigt werden - der SEN5x deckt alles ab.

Darüber hinaus werden die folgenden Best-in-Class-Spezifikationen 0-100ug/m^3: +-(5ug+5%) anstelle von +-10ug/m^3 erfüllt, so dass der SEN5x dem RESET® und WELL Building Standard™ gerecht wird.

Darüber hinaus eliminiert die SEN5x-Plattform die Schwierigkeiten, die üblicherweise bei der Sensorintegration und -entwicklung auftreten, da sie alle erforderlichen Algorithmen enthält. So können sich die Kunden auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und benutzerfreundliche Anwendungen entwickeln, ohne sich um kostspielige und zeitaufwändige Optimierungen kümmern zu müssen, was die Gesamtbetriebskosten und die Markteinführungszeit reduziert.

Für Dustlight ist die Integration der hochmodernen Sensoren von Sensirion über das breite Vertriebsnetz von Glyn ein wichtiger Schritt. Sie verkörpert das Engagement von Dustlight, Produkte zu liefern, die nicht nur von höchster Qualität sind, sondern auch Zuverlässigkeit und Präzision verkörpern. Darüber hinaus bietet die enge Zusammenarbeit zwischen Dustlight, Glyn und Sensirion eine optimale Unterstützung durch Know-how, effiziente Prozesse und die Bereitstellung von Ressourcen.

"Die Partnerschaft mit Glyn und der Einsatz von Sensirion-Sensoren ermöglicht es uns, unseren Kunden hochwertige und zuverlässige Produkte anzubieten. Gemeinsam setzen wir Massstäbe in der Luftqualitätsüberwachung und garantieren höchste Standards und Effizienz", sagt Till Neumeier, Co-Founder & CEO Dustlight.

Über Sensirion – Experts for smart sensor solutions

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

