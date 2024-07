OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Rekord: Skoda erreicht im ersten Halbjahr ...

Rekord: Skoda erreicht im ersten Halbjahr 7,1 Prozent Marktanteil in Deutschland (FOTO) Weiterstadt (ots) - > Marktanteil liegt mit 7,1 Prozent höher als je zuvor in einem Halbjahr in Deutschland > Skoda rückt damit auf Platz vier im Marken-Ranking der deutschen Neuzulassungen > Mit 104.248 Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten des Jahres (+24,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum) erzielt Skoda ein außerordentlich gutes Ergebnis > Im Monat Juni rangiert Skoda mit 7,5 Prozent Marktanteil auf Platz 2 > Spannende Produkt-Highlights: Neue Generationen von Kodiaq und Superb sowie umfangreich überarbeiteter Octavia feierten dieses Jahr bereits Marktstart > Premiere des elektrischen Kompakt-SUV Elroq im Herbst verspricht weiteres Wachstumspotenzial Skoda Auto Deutschland verzeichnet einen neuen Rekord: Von Januar bis Juni dieses Jahres wurden hierzulande laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 104.248 Skoda Fahrzeuge neu zugelassen. Damit hat Skoda erstmals einen Marktanteil von 7,1 Prozent erzielt. Er liegt 1,1 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Neuzulassungen um fast 21.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem deutlichen Zuwachs um 24,9 Prozent. Skoda rückt damit auf Platz vier im Marken-Ranking bei den deutschen Neuzulassungen vor. Gleichzeitig wurde im Abrechnungsmonat Juni ein weiteres Rekordergebnis erzielt: Mit 22.419 Neuzulassungen erreichte Skoda in der Monatsbilanz sogar den zweiten Gesamtrang in Deutschland. Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland, sagt: "Wir bei Skoda Auto Deutschland blicken auf ein ausgesprochen erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Das Wachstum um 24,9 Prozent ist ein Top-Ergebnis und spiegelt sich im bislang höchsten Marktanteil über diesen Zeitraum wider. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern im Unternehmen und bei unseren Handelspartnern, die sich täglich für unsere Marke einsetzen und diesen Erfolg ermöglicht haben. Mit unseren neuen Modellgenerationen von Superb und Kodiaq, dem aufgewerteten Bestseller Octavia und der spannenden Premiere des Elroq im Herbst bin ich zuversichtlich, dass wir diesen Wachstumstrend fortsetzen können." Skoda Auto Deutschland: bester Importeur und auf Platz vier des Marken-Rankings Von Januar bis Juni 2024 zählt Skoda hierzulande 104.248 Neuzulassungen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet dies ein Wachstum um 24,9 Prozent, der Marktanteil erreicht 7,1 und damit einen neuen Bestwert. Skoda rückt damit Rang vier des Marken-Rankings vor. Noch deutlicher zeigt sich das Wachstum im Abrechnungsmonat Juni: Skoda Auto Deutschland zählt bundesweit 22.419 Neuzulassungen. Damit hat die Marke im Vergleich zum Juni 2023 um 51,9 Prozent zugelegt und einen Marktanteil von 7,5 Prozent erzielt - und springt damit im Juni auf Platz 2 aller Marken. Spannende Modellneuheiten und überarbeiteter Bestseller versprechen weiteres Wachstumspotenzial Mit dem Elroq präsentiert Skoda im Herbst das erste Modell der Designsprache Modern Solid. Die Weltpremiere des elektrischen Kompakt-SUV markiert den Beginn einer neuen E-Modelloffensive des Herstellers, die in den nächsten Jahren sechs batterieelektrische Modellneuheiten umfassen wird. Darüber hinaus startete dieses Jahr der Skoda Superb als Flaggschiff der Skoda Diesel- und Benziner-Modellpalette in seine nächste Generation. Ebenso neu: die zweite Generation des großen SUV Kodiaq. Auch der Bestseller Skoda Octavia hat ein Update bekommen und präsentiert sich seitdem umfangreich aufgewertet. Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Telefon +49 6150 133 121 E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5815603 OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH