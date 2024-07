Rheinmetall steuert auf Großauftrag aus Italien zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Rheinmetall könnte den größten Auftrag seiner Firmengeschichte an Land ziehen.

Die italienische Regierung wolle den von Rheinmetall entwickelten Kampfpanzer Panther sowie den Schützenpanzer Lynx bestellen, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Branchenkreise. Der Auftrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren solle ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro haben. Ein Teil davon sei für die Wartung der Kampffahrzeuge vorgesehen. Den Planungen zufolge wolle Italien mindestens 350 Schützenpanzer Lynx und mehr als 200 Panther-Kampfpanzer anschaffen. Rheinmetall wolle den Bericht nicht kommentieren, dementiere ihn aber auch nicht, sagte ein Sprecher. "Wir werden uns zu gegebener Zeit erklären." Rheinmetall-Aktien legten am Morgen um 3,4 Prozent zu.

Zur Abwicklung des Auftrags könnte Rheinmetall auf eine Kooperation mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo zurückgreifen, berichtete das Blatt weiter. Bei Großaufträgen in der Rüstungsindustrie wird üblicherweise versucht, einen Teil des Volumens im Land des Auftraggebers abzuarbeiten. Insider in Italien hatten bereits berichtet, Rheinmetall und Leonardo sondierten eine Kooperation bei Panzern. Leonardo-Chef Roberto Cingolani hatte in der Vergangenheit gesagt, sein Konzern wolle europäische Allianzen schmieden.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)