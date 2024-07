Robuster Arbeitsmarkt | ADP Daten leicht unter Erwartungen

Direkt zum Video auf YouTube

Ein gemischtes Bild zeigt sich heute am Arbeitsmarkt in den USA. Im Privatsektor wurden "nur" 150.000 neue Stellen geschaffen, nicht wie erwartet 160.000.

Den größten Zuwachs mit 63.000 neuen Stellen verzeichnet das Gastgewerbe bei gleichzeitig weniger stark gestiegenen Löhnen.

Auf Jahressicht waren diese um 4,9 % gestiegen und damit so gering wie seit August 2021 nicht mehr.

Vor dem morgigen Feiertag spricht heute alles für Gewinnmitnahmen nach dem tollen Start ins zweite Halbjahr.



