Aktien Asien/Pazifik: Nikkei bleibt im Kielwasser der Nasdaq auf Rekordkurs

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag nur teilweise den freundlichen US-Börsen gefolgt. Der japanische Nikkei 225 ist weiter auf Rekordkurs. In Australien ging es mit den Kursen noch deutlicher bergauf. Derweil zeigten sich die Indizes in Hongkong und auf dem chinesischen Festland nur wenig bewegt.

Schwache amerikanische Konjunkturdaten hatten am Mittwoch Erwartungen geschürt, dass die heimische Notenbank Fed die Zinsen bald senken könnte. Die Anleger hoffen nun, dass die US-Regierung am Freitag einen schwachen Arbeitsmarktbericht für den Juni vorlegen wird. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 markierten im verkürzten Handel vor dem US-Feiertag am Donnerstag Rekordstände - lediglich der Leitindex Dow Jones Industrial trat mehr oder weniger auf der Stelle.

In Tokio setzte der Nikkei 225 seinen Aufwärtstrend mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 40.913,65 Punkte fort. Zum Rekordhoch von 41.087 Punkten aus dem März fehlen ihm damit nur noch 0,4 Prozent. Das Börsenbarometer profitiert seit einiger Zeit davon, dass schwache heimische Wirtschaftsdaten es der Notenbank kaum erlauben dürften, die Zinsen anzuheben. Auftrieb geben auch die Kursgewinne von Technologietiteln im Kielwasser der New Yorker Tech-Börse Nasdaq.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 gewann am Donnerstag nach Daten zur heimischen Handelsbilanz 1,2 Prozent auf 7831,80 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong schaffte indes nur ein Plus von 0,2 Prozent auf 18.016,96 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,25 Prozent auf 3.454,89 Punkte. Hier lasteten vor allem Sorgen wegen einer nachlassenden wirtschaftlichen Erholungsdynamik auf der Stimmung./gl/stk