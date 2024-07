Hisbollah meldet Angriff mit Hunderten Raketen auf israelisches Militär

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai/Jerusalem (Reuters) - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben mehrere israelische Militärposten mit über 200 Raketen und zahlreichen Drohnen angegriffen.

Es handle sich um eine Reaktion auf die Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs im Süden des Libanon, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Insgesamt habe die Gruppe am Mittwoch zehn Stellungen der israelischen Armee ins Visier genommen. Dabei habe sie allein 100 Katjuscha-Raketen auf eine israelische Militärbasis in den besetzten Golanhöhen abgefeuert. Ein weiterer Angriff sei mit iranischen Falaq-Raketen auf einen Stützpunkt in der Stadt Kirjat Schmona nahe der israelisch-libanesischen Grenze erfolgt. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, die Angaben der Hisbollah würden derzeit überprüft. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes kamen keine Menschen zu Schaden.

Die Hisbollah begründete ihre jüngste Attacke mit der Tötung von Mohammed Nasser, einem Kommandeur der Gruppe. Sicherheitskreisen zufolge war er einer der ranghöchsten Befehlshaber der Miliz, die bislang in dem Konflikt umgekommen sind. Die vom Iran unterstützte Hisbollah ist mit der palästinensischen Hamas verbündet, gegen die Israel im Gazastreifen Krieg führt. Seit Beginn des Kriegs hat auch die Gewalt im israelisch-libanesischen Grenzgebiet erheblich zugenommen.

Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters sind bei israelischen Angriffen im Libanon bislang mehr als 300 Hisbollah-Kämpfer und 88 Zivilisten getötet worden. Israel wiederum gibt an, dass durch Beschuss aus dem Libanon 18 Soldaten und zehn Zivilisten getötet worden seien.

