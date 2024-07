IRW-News: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium stellt vorzeitig auf Wachstum bei Cebolleta in New Mexico (USA) um

IRW-PRESS: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium stellt vorzeitig auf Wachstum bei Cebolleta in New Mexico (USA) um

Toronto, ON, 5. Juli 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium") (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ - freut sich, eine Verlagerung von der Ressourcenbestätigung auf das Wachstum und die Ressourcenerweiterung bekannt zu geben, nachdem das Unternehmen vor kurzem eine Reihe von Meilensteinen erreicht hat, darunter die NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das Projekt Cebolleta in New Mexico (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2024), die 12 Monate früher als geplant erfolgte.

Das Projekt Cebolleta birgt das Potenzial für eine beträchtliche Ressourcenerweiterung, einschließlich des Ziels Willie P, das nicht in das MRE aufgenommen wurde, der unerforschten Erweiterung der Mineralisierung, die entlang des Trends offen bleibt, und mehrerer anderer unerprobter Gebiete. Das Westwater Canyon Member, das wichtigste Wirtsgestein für mehrere große historische Uranminen im Grants Mineral Belt, das über 400 Millionen Pfund Uran Uranressourcen im Uranbezirk Grants, New Mexico: Eine Aktualisierung Virginia T. McLemore, Brad Hill, Niranjan Khalsa, und Susan A. Lucas Kamat 2013

enthält, bleibt auf dem Grundstück Cebolleta weitgehend unerforscht, wo die aktuellen Mineralressourcen im flacheren Jackpile-Sandstein enthalten sind.

Da mehrere unerprobte und wenig erkundete Ziele bei Cebolleta einen klaren Weg für ein Ressourcenwachstum bieten, freuen wir uns darauf, die nächsten Schritte weit vor dem vom Markt erwarteten Zeitplan einzuleiten. Unser technisches Team prüft derzeit künftige Arbeitsprogramme und Genehmigungsanforderungen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die gewonnene Dynamik zu nutzen, um weitere Pfunde im produktiven Grants Mineral Belt Distrikt zu gewinnen. Mit +347 Millionen Pfund produziertem Uran (37 % der gesamten historischen Uranproduktion der USA) ist der Grants-Bezirk der viertgrößte Uranbezirk der Welt.1 Das Unternehmen wird sich darauf konzentrieren, in der Nähe des Jackpile- und Paguate-Minenkomplexes, in dem in der Vergangenheit 100 Millionen Pfund Uran gefördert wurden, weitere Pfunde zu gewinnen (siehe Abbildung 1). Die Jackpile-Paguate Uranmine, Grants Uranium District: Veränderungen der Perspektiven von der Produktion bis zum Superfund-Standort Virginia T. McLemore, Bonnie A. Frey, Ellane El Hayek, Eshani Hettiarachchi, Reid Brown, Olivia Chavez, Shaylene Paul und Milton Das

Abbildung 1: Übersichtskarte des Uranprojekts Cebolleta und der Uranlagerstätten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76153/06072024_DE_PUR_PUR(Final)de.001.png

Colin Healey, CEO von PUR, teilt den Aktionären die folgende Botschaft mit:

Sehr geehrte Aktionäre,

Da wir nach dem Abschluss unserer Übernahme der American Future Fuel Corporation (das "Arrangement") Ende Juni 2024 in eine neue Wachstumsphase eintreten, möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um unsere bedeutenden Fortschritte der letzten Monate zu belegen und unsere Ziele für den Rest des Jahres und darüber hinaus darzulegen.

Umsetzung des Geschäftsmodells

PUR wurde gegründet, um Uranprojekte in den USA zu erwerben, zu erforschen und zu entwickeln, um ein strukturelles Versorgungsdefizit zu beheben, das insbesondere in der heimischen Lieferkette zu beobachten ist, die eine deutliche Renaissance erlebt, da die USA der Energieunabhängigkeit sowie den Klima- und Emissionszielen Priorität einräumen. Diese Konsolidierungsstrategie wurde in früheren Zyklen von denselben Teams, die PUR gegründet und unterstützt haben, erfolgreich umgesetzt, was in der Vergangenheit zu hervorragenden Aktionärsrenditen führte. Wir glauben, dass PUR nach Abschluss des Arrangements in der Lage ist, im nächsten Schritt seiner Strategie Werte zu schaffen: der Erkundung und Entwicklung seiner Schlüsselprojekte. PUR hat nun eine starke Position in drei der wichtigsten Urangebiete in den USA, darunter New Mexico, Wyoming und Colorado. Wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft einen Großteil unserer Bemühungen auf die Arbeit auf Projektebene konzentrieren werden, während wir weiterhin opportunistische Fusionen und Übernahmen zur Ergänzung unseres Portfolios prüfen werden.

Vorbereitung auf fortgeschrittene Explorationen mit aufgestockten Uranvorräten

Letzte Woche gaben wir eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das Projekt Cebolleta in New Mexico bekannt (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2024). Die MRE enthält 18,6 Millionen Pfund eU3O8 (6,6 Millionen kurze Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,14 % eU3O8 ) in angezeigten Ressourcen und 4,9 Millionen Pfund eU3O8 (2,6 Millionen kurze Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,10 % eU3O8) in abgeleiteten Ressourcen, gültig ab 30. April 2024. Im Vergleich zur historischen Schätzung aus dem Jahr 2014 hat die neue MRE sowohl an Umfang als auch an Qualität zugenommen, wobei 80 % der früheren abgeleiteten Ressourcen zu angezeigten Ressourcen aufgewertet wurden. Wichtig ist, dass die aktualisierte MRE mit minimalen Kosten verbunden war, und wir glauben, dass das frühzeitige Erreichen dieses Meilensteins PUR in die Lage versetzt, die Bemühungen von auf die Ressourcenerweiterung und die Erprobung von vorrangigen Zielen zu konzentrieren, anstatt, wie zuvor erwartet, umfangreiche Bestätigungsarbeiten durchzuführen.

Darüber hinaus bereiten wir uns auf die Aufnahme von Explorations- und Bohrarbeiten auf dem Projekt Cyclone in Wyoming vor, wo wir eine bedeutende Landposition mit In-situ-Gewinnungspotenzial besitzen. Frühere Bohrungen auf dem Cyclone-Projekt in den Jahren 2007 bis 2008 stießen auf typische Gehalte und Mächtigkeiten von Uranlagerstätten, die anderswo im Great Divide Basin gefunden wurden.

Starke Fähigkeit zur Nutzung von Vermögenswerten, die durch die Erweiterung des Vorstands und des technischen Teams verbessert wird

Durch die Aufnahme von Jon Indall und Michael Henrichsen in das Board of Directors von PUR wird die Erfahrung bei der Weiterentwicklung der Flaggschiffe Cebolleta in New Mexico, Cyclone in Wyoming und der Uravan-Liegenschaften in Colorado erheblich erweitert und vertieft.

Jon Indalls Erfahrung als Anwalt, der sich auf den Uranabbau in New Mexico spezialisiert hat, sein Erfolg bei der Lobbyarbeit für die Uranindustrie in den USA und sein grundlegendes Engagement bei Uranium Producers of America machen ihn zu einem wichtigen Wegbereiter bei der erfolgreichen Navigation durch die verschiedenen regulatorischen Prozesse und der Steuerung von ESG-Ansätzen im gesamten Portfolio.

Die technische und behördliche Beratungsgruppe von PUR unter der Leitung von Ted Wilton und Mike Neumann bringt neue Stärke in das Team, das Cebolleta zum kürzlich angekündigten MRE gebracht hat. Da das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf die Exploration und das Ressourcenwachstum verlagert, wird erwartet, dass das verstärkte Team mit seiner früheren Beteiligung an der Anlage die Möglichkeiten von PUR maximieren wird, Pfunde hinzuzufügen und Cebolleta in Richtung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Projekt voranzubringen.

Starke Uran-Fundamentaldaten als Grundlage für anhaltenden Erfolg

Die USA positionieren sich weiterhin für ein Wiederaufleben der Kernenergie. Die USA verfügen über die größte zivile Kernreaktorflotte der Welt, die etwa 20 % der heimischen Grundlast-Energie liefert, und haben sich kürzlich zusammen mit 21 anderen Ländern verpflichtet, die Kernkraft bis 2050 zu verdreifachen, um die Emissionsziele zu erreichen. Die USA sind nach wie vor in hohem Maße von ausländischen Lieferanten abhängig, um ihre Reaktorflotte mit Brennstoff zu versorgen. Da die Uranproduktion in der Zeit nach Fukushima fast auf Null zurückgegangen ist und die kritischen inländischen Umwandlungs- und Anreicherungskapazitäten weit unter dem inländischen Bedarf liegen, ergreifen die USA nun entschlossene Maßnahmen, um die Führungsrolle in der zivilen Kernenergie an allen Fronten wiederherzustellen. Mit dem kürzlich in Kraft getretenen Verbot der Einfuhr von schwach angereichertem Uran (LEU) aus russischer Produktion haben die USA Mittel in Höhe von 2,7 Mrd. US-Dollar freigesetzt, die zusammen mit Kanada, Frankreich, Japan und dem Vereinigten Königreich insgesamt 4,2 Mrd. US-Dollar für Investitionen in die Entwicklung einer sicheren und zuverlässigen globalen Kernenergieversorgungskette bereitgestellt haben H.R.1042 - 118. Kongress (2023-2024): Gesetz über das Verbot russischer Uraneinfuhren | Congress.gov | Library of Congress

. Darüber hinaus hat das US-Energieministerium ("DOE") eine separate Ausschreibung in Höhe von 2,7 Mrd. USD für den Kauf von LEU aus einheimischen Quellen veröffentlicht, die speziell darauf abzielt, die einheimische Kernbrennstoffproduktion anzukurbeln, um die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern. Das DOE beabsichtigt, das gekaufte LEU an Versorgungsunternehmen zu verkaufen, die US-Reaktoren betreiben, und die Abhängigkeit von russischen Importen zu beenden DOE kündigt 2,7 Milliarden Dollar aus Präsident Bidens "Investing in America"-Agenda an, um die heimische Lieferkette für Kernbrennstoff zu stärken | Energieministerium

. Während sich die USA darauf konzentrieren, ihre Führungsrolle in der Nukleartechnologie, ihre Energieunabhängigkeit und ihre Klimaziele wiederherzustellen, herrscht auf dem globalen Uranmarkt derzeit ein erhebliches Angebotsdefizit, das für einen längeren Zeitraum höhere Preise erfordert, um sicherzustellen, dass die globale Reaktorflotte Zugang zu dem benötigten Brennstoff hat. Das weltweite Uranangebot konzentriert sich nach wie vor auf eine kleine Anzahl von Minen und Ländern, was an sich schon ein Risiko darstellt. Es ist zu erwarten, dass all diese Faktoren zu äußerst robusten Fundamentaldaten des Uransektors führen, die einen weiteren Aufwärtsdruck auf den Uranpreis ausüben werden, und wir glauben, dass Premier American Uranium gut positioniert ist, um den Anlegern eine Hebelwirkung auf diese Gelegenheit zu bieten.

Abschließend sind wir der Meinung, dass PUR ein starkes Investitionsargument darstellt, da es die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- PUR verfügt über ein unvergleichliches Team, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Uran, Fusionen und Übernahmen, Exploration und Entwicklung in den USA verfügt.

- PUR verfügt über einen starken Rückhalt und bietet die Möglichkeit, an der Seite bekannter Uranunternehmen und institutioneller Investoren zu investieren, darunter Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und EnCore Energy.

- PUR hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz und hat seine Konsolidierungsstrategie mit seiner ersten M&A-Transaktion innerhalb von sechs Monaten nach dem Börsengang erfolgreich umgesetzt und verfolgt weiterhin einen opportunistischen Ansatz

- PUR ist bereit, seine Anlagen zu erkunden und zu entwickeln, wobei zwei Arbeitsprogramme für das Cyclone-Projekt in Wyoming und das Cebolleta-Projekt in New Mexico geplant sind

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von PUR, der eine "qualifizierte Person" (gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist, geprüft und genehmigt. Eine Überprüfung der Daten in Bezug auf bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen über das Projekt Cebolleta ist im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel "Technical Report on the Cebolleta Uranium Project, Cibola County, New Mexico, USA" vom 17. Juni 2024 zu finden, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: der Grants Mineral Belt in New Mexico, das Great Divide Basin in Wyoming und der Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte früherer Produktionen und aktueller sowie historischer Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios eingeleitet.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd. und Mega Uranium Ltd. sowie weiteren Unternehmen und institutionellen Investoren und einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA stellt die Positionierung von PUR auf dem Markt eine überzeugende Gelegenheit dar, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, Geschäftsführer

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf geplante Explorationsaktivitäten, das Potenzial für eine zukünftige Erweiterung der Mineralressourcen, Pläne hinsichtlich der Erstellung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung für das Projekt Cebolleta, Erwartungen hinsichtlich des Wiederauflebens der Kernenergie in den USA sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von PUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Uranpreis, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die PUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von jenen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Änderungen bei den Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresbericht von PUR für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr und in den anderen Dokumenten von PUR enthalten sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

