Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.07.2024 Kursziel: 23,00 EUR (zuvor: 29,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Preview: Auftragseingang schmälert Wachstumsaussichten PVA TePla wird am 14. August Q2-Finanzkennzahlen veröffentlichen, die aufgrund der anspruchsvollen Vergleichsbasis umsatz- und ergebnisseitig u.E. keine positiven Treiber für die Aktie darstellen dürften. Wir erwarten außerdem eine anhaltend schwache Auftragslage. Für die Realisierung der Guidance in 2024 besteht aufgrund der guten Order Backlogs u.E. kein Anlass zur Sorge. Im Hinblick auf die Umsatzentwicklung in 2025/2026 ist das Unternehmen allerdings auf eine Belebung der Investitionsaktivitäten v.a. im Halbleitersektor angewiesen, die in der benötigten Höhe für uns aktuell nicht visibel ist. Wir reduzieren daher unsere Prognosen ab 2025 deutlich. Q2 aufgrund hoher Vorjahresbasis ohne große Wachstumsimpulse: Für das zweite Quartal erwarten wir auf Konzernebene ein Erlösniveau von 72,0 Mio. EUR, was einer Steigerung von etwa 5,5% yoy entspricht (H1: +5,3% yoy). Die Umsatzverteilung auf die Segmente dürfte analog zum Q2/23 verlaufen sein. In unserer Erwartung bilden wir überwiegend die Abarbeitung des Auftragsbestandes für 2024 (Stand: 31.12.23) von 228,6 Mio. EUR ab. Ergebnisseitig dürfte PVA damit das für dieses Jahr ins Auge gefasste Margenniveau von 15% (EBIT-Marge) auf Quartalsebene bereits erreicht haben (MONe: 15,2%; +2,7PP yoy / H1: 13,5%; +2,5PP yoy). Top Line-Steigerung in 2025 abhängig von Großaufträgen: Bezüglich der Entwicklung des Bestellvolumens im abgelaufenen Quartal positionieren wir uns zurückhaltend und erwarten Neubestellungen auf dem Q1-Niveau von ca. 42 Mio. EUR. Damit dürfte der Abwärtstrend beim Auftragseingang zum Stoppen gekommen sein (-2,5% yoy ggü. -31,4% yoy in Q1), für die Realisierung von deutlichen Umsatzzuwächsen in 2025ff. reicht dieses Niveau indes nicht aus. Die aktuelle Auftragsschwäche steht hingegen im Einklang mit der Management-Erwartung, welches erst ab H2 von einer Belebung der Kundenaktivitäten v.a. im Halbleiterbereich ausgeht. Branchenverbände erwarten im nächsten GJ eine Fortsetzung dieser Erholungstendenz, was sich in den Wachstumserwartungen für die Branche widerspiegelt. Der globale Dachverband SEMI erwartet für 2025 bspw. eine Umsatzsteigerung für Wafer-Equipmentlieferanten von ca. 17% yoy. Wir sind jedoch der Meinung, dass selbst bei einer Belebung der allgemeinen Auftragslage ab H2/24 Umsatzerlöse von >300 Mio. EUR (MONe alt: 314,1 Mio. EUR) in 2025 für PVA TePla im aktuellen Marktumfeld nicht darstellbar sind. Durchschnittlich beträgt der Realisierungszeitraum des Anlagenportfolios 12 bis 18 Monate. Bisher dürfte der Auftragsbestand Auslieferungen für die Jahre 2025ff. von weit weniger als 100 Mio. EUR enthalten. Folglich würde selbst ein Rekord-Auftragseingang in H2/24 von >214 Mio. EUR (H2/2019), der vollständig innerhalb von 12 Monaten verumsatzt würde, und einer Steigerung des Order Intakes von +83,8% yoy entspräche, noch immer zu einer Verfehlung unserer bisherigen Top Line-Erwartung führen. Wir reduzieren unsere Umsatzerwartung für das nächste Jahr daher deutlich und bilden damit eine rückläufige Top Line-Entwicklung ab (-15,0% yoy). Der Gewinn von Großaufträgen könnte diese Entwicklung etwas mildern. Ab 2026 sollten dank Basiseffekten sowie des starken Technologieportfolios, v.a. im Metrologiebereich, wieder zweistellige Umsatzwachstumsraten erzielbar sein. Für die Realisierung des mittelfristigen Umsatzziels (2028; 500 Mio. EUR) wäre damit ein anorganischer Beitrag von rund 140 Mio. EUR notwendig. Fazit: Wir erwarten schwache Q2-Zahlen, was auch der jüngste Kursverfall verdeutlicht. Wir halten diese Bewegung jedoch selbst nach unserer massiven Prognosereduktion für 2025ff. für übertrieben und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 23,00 EUR (zuvor: 29,00 EUR). Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30159.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °