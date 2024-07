Scholz erleichtert nach Frankreich-Wahl - Zusammenarbeit mit Paris so einfacher

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Nürnberg/Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung ist laut Kanzler Olaf Scholz erleichtert über den Ausgang der Parlamentswahl in Frankreich.

Eine Zusammenarbeit von Präsident Emmanuel Macron mit Rechtsaußen wäre eine große Herausforderung gewesen. "Das ist jetzt abgewandt", sagte der SPD-Politiker am Montag in Nürnberg am Rande eines Besuchs des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Er hoffe nun auf eine erfolgreiche Regierungsbildung in Frankreich. Deutschland habe ein großes Interesse am Erfolg der Europäischen Union. "Das geht nur zusammen mit Frankreich. Es wird nicht einfach, aber es ist die Mühe wert."

Die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich hatte überraschend das Linksbündnis gewonnen. Dahinter folgt das Mitte-Lager von Macron, der selbst nicht zur Wahl stand. Nur auf Platz drei kommt der rechtsnationale Rassemblement National, der die erste Runde noch als stärkste Kraft abgeschlossen hatte.

(Bericht von Reuters TV und Christian Krämer. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)