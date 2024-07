Stoltenberg: Nato nun älter als der Attische Seebund

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Nato ist nach Angaben ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg jetzt das langlebigste Verteidigungsbündnis der Welt. "Als ich vor zehn Jahren zur Nato kam, wurde mir gesagt, dass sie zwar die erfolgreichste Allianz der Geschichte sei, aber nicht die am längsten bestehende", erklärte der Norweger in einer Rede bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Nato in Washington. Dies sei damals der Attische Seebund der antiken griechischen Stadtstaaten gewesen.

Da der Seebund aber nur 74 Jahre existiert habe, sei die Situation nun eine andere. "Anlässlich des 75. Jahrestages unseres Bündnisses können wir nun endlich sagen, dass die Nato nicht nur das erfolgreichste und stärkste, sondern auch das langlebigste Bündnis der Geschichte ist", sagte Stoltenberg./aha/DP/zb