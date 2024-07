Schweizer Börse rückt weiter vor - Schoko-Aktien stürzen ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat den zweiten Tag in Folge deutliche Kursgewinne verbucht.

Für Zuversicht sorgte der US-Inflationsbericht für Juni. Der Preisauftrieb in den USA flaut weiter ab. Die Teuerungsrate sank im Juni auf 3,0 Prozent von 3,3 Prozent im Mai. Die Zahl bestärkte die Hoffnung der Anleger, dass die US-Notenbank die im Kampf gegen die Inflation hochgesetzten Zinsen bald wieder senkt. Fed-Chef Jerome Powell sagte zuletzt bei einer Anhörung im Kongress, dass dafür weitere "gute Daten" nötig seien. Der SMI gewann am Donnerstag bis kurz vor Handelsschluss 0,9 Prozent auf 12.263 Punkte.

Von den 20 Standardwerten zogen 18 an. Spitzenreiter war mit einem Plus von 2,4 Prozent der Arznei-Auftragsfertiger Lonza. Mit dem Augenheilkonzern Alcon gehörte ein zweiter Titel aus dem Gesundheitssektor zu den Gewinnern. Bei den Nebenwerten stürzten Barry Callebaut dagegen fast zwölf Prozent ab. Die extrem angezogenen Kakaopreise bereiteten Börsianern langfristig Sorge. Die Titel des Konkurrenten Lindt & Sprüngli fielen um fast drei Prozent. Der Umsatz der Online-Apotheke DocMorris blieb hinter den Erwartungen zurück, weil die Einführung von elektronischen Rezepten in Deutschland der Firma weniger Rückenwind verlieh als erwartet.

