EQS-Adhoc: aconnic AG beschließt Kapitalerhöhung nach Ausübung des Wandlungsrechts

aconnic AG beschließt Kapitalerhöhung nach Ausübung des Wandlungsrechts



12.07.2024 / 12:11 CET/CEST

Wandlung von 1,0 Mio. EUR Verbindlichkeiten in Eigenkapital

aconnic AG erhält Wandlungsrecht über 2,0 Mio. EUR Anleihe

Stärkung des Kapitals für Entwicklung und Expansion

Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6, WKN: A0LBKW), München, beschließt die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000 EUR auf 16.240.000 EUR. Die Kapitalerhöhung folgt der Ausübung eines Wandlungsrechts einer Anleihe durch einen Investor. Die Wandelanleihe wurde im Dezember 2020 mit einem Gesamtvolumen von 3,0 Mio. EUR begeben. Davon wurde nun die Wandlung für 1,0 Mio. EUR ausgeübt.

Die Kapitalerhöhung erfolgt somit durch Sacheinlage ohne Bezugsrecht und Ausgabe von 1.000.000 neuen Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR je Aktie aus dem genehmigten Kapital. Die Zulassung zum Handel der neuen Aktien an der Deutschen Börse wird beantragt. Bis zum Ende des dritten Quartals 2024 wird die Kapitalerhöhung abgeschlossen sein.

Für die verbleibenden 2,0 Mio. EUR der bestehenden Wandelanleihe erhält die aconnic AG bis zum 31.12.2024 das Recht entweder zur Rückzahlung oder zur Wandlung in Eigenkapital durch Kapitalerhöhung mit Sacheinlage. Das Recht zur Ausübung liegt somit ausschließlich bei der aconnic AG.

„Der Schritt zeigt das Vertrauen unserer Investoren. Die Transaktion stärkt die Kapitalbasis der Gesellschaft und unterstützt uns bei der Umsetzung der weiteren Entwicklungs- und Expansionsschritte“, sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG.

Über die aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Das börsennotierte Unternehmen ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Netzsicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit CO2-Speicherung und Bioenergie. Systeme mit Hard-, Software und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur strategischen und technologischen Autonomie Europas. Die aconnic AG notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. Ihr Umsatz wuchs im Jahr 2023 um etwa 45 Prozent auf rund 73 Mio. Euro.

Kontakt

aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Tel.: + 49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com

ISIN: DE000A0LBKW6 WKN: A0LBKW

