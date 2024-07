Ifo - Bau und Industrie kommen schwerer an Kredite

Berlin (Reuters) - Unternehmen kommen einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge etwas schwerer an neue Kredite.

Laut den am Freitag veröffentlichten Daten berichteten im Juni 27,1 Prozent jener Unternehmen, die gegenwärtig Verhandlungen führen, von Zurückhaltung bei den Banken. Im März waren es nur 25,2 Prozent. Besonders stark stieg die Vorsicht im Baugewerbe und in der Industrie. "Mit Blick auf die Investitionsschwäche in Deutschland wäre ein leichterer Zugang zu Krediten wünschenswert", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe.Der Anstieg bei der sogenannten Ifo-Kredithürde wurde getrieben von der Industrie (von 19,2 auf 26,2 Prozent), vom Bauhauptgewerbe (von 22,0 auf 32,2 Prozent) und vom Großhandel (von 21,4 auf 24,6 Prozent). Im Einzelhandel stieg der Anteil nur leicht von 29,5 auf 30,0 Prozent. Allein bei den Dienstleistern kam es zu einem Rückgang auf 27 Prozent, nach 29,3 Prozent im März.

