Top-Dividendenzahler mit hoher Steigerungsrate gesucht? Hier sind die 2 passenden Aktien!

Wie viele Investoren bin auch ich durchaus ein Freund von soliden Dividendenaktien. Und die immer wiederkehrenden Zahlungen haben schon fast so etwas wie einen Suchtcharakter angenommen. Wobei es hier letztendlich natürlich auch um die Schaffung eines passiven Zusatzeinkommens geht.

Hier kann es sicherlich hilfreich sein, auf Aktien zu setzen, von denen man jedes Jahr etwas mehr Gewinnausschüttung erhält. Deshalb soll es heute mit Amgen (WKN: 897879) und Canadian National Railway (WKN: 867900) um zwei Top-Titel mit einem außergewöhnlich hohen Dividendenwachstum gehen.

Dividendenpower aus dem Bereich Biotechnologie

Erst am 01.02.2024 erreichte die Amgen-Aktie mit 324,56 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Mit 310,01 US-Dollar (05.07.2024) notiert sie aktuell allerdings wieder ein klein wenig tiefer. Doch langfristig zeigen die Papiere mit einem Kurszuwachs von 158 % in den letzten zehn Jahren eine durchaus ordentliche Performance.

Doch heute wollen wir uns Amgen ja einmal als soliden Dividendenlieferanten betrachten. Als Investor erhält man derzeit alle drei Monate eine Quartalsausschüttung von 2,25 US-Dollar. Was einer Gesamtjahresdividende von 9,00 US-Dollar je Aktie entspricht. Vor zehn Jahren sahen wir an dieser Stelle aber noch einen Betrag von lediglich 2,44 US-Dollar.

Womit bei dem Biotechnologiekonzern mit einem Zuwachs von 269 % in diesem Zeitraum die Dividende wesentlich stärker angestiegen ist als der Aktienkurs. Insgesamt zeigt uns dies eine durchschnittliche jährliche Dividendenanhebung von 14 % auf. Hier konnte man also als Anleger von einer recht hohen Steigerungsrate profitieren.

Wenn wir uns einmal die Ausschüttungsquote anschauen, dann können wir für das letzte Geschäftsjahr einen relativ niedrigen Wert von 46 % erkennen. Hier sollten also auch in Zukunft weitere Dividendenerhöhungen auf dem Plan stehen. Zudem für das laufende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 17 % gerechnet wird.

Und für 2025 erwarten die Experten mit 8,6 Mrd. US-Dollar sogar einen neuen Rekordgewinn. Alles Anzeichen dafür, dass auch die Aktie von Amgen in Form bleiben sollte. Interessierte Investoren erhalten derzeit übrigens eine anfängliche Dividendenrendite von 2,9 %.

Eisenbahnlinie als Dividendenlieferant

Das bereits 1919 gegründete kanadische Eisenbahnunternehmen Canadian National Railway betreibt mittlerweile ein 18.800 Meilen (ca. 30.256 km) langes Schienennetz. Dieses zieht sich von der kanadischen West- zur Ostküste und verläuft auch längs durch die USA bis an den Golf von Mexiko. Jedes Jahr werden so mehr als 300 Mio. Tonnen Güter transportiert.

Canadian National Railway ist zwar sicherlich von der jeweiligen Konjunkturlage abhängig, dennoch gelingt dem Konzern ein recht zuverlässiges Wachstum. Was sich vor allem positiv auf den Aktienkurs auswirkt. Derzeit notieren die Papiere der Eisenbahngesellschaft auf einem Niveau von 161,30 CAD (05.07.2024) und damit 130 % höher als vor zehn Jahren. Doch gehen wir einmal 20 Jahre zurück, dann sehen wir bis heute einen fantastischen Kursanstieg von 1.011 %.

Wie sieht die Situation nun bei der Dividende aus? Durchaus interessant, möchte ich behaupten. Denn auch hier haben wir es mit einer tollen Steigerungsrate zu tun. Während vor zehn Jahren lediglich eine Quartalsdividende von 0,25 CAD je Aktie gezahlt wurde, erhalten die Aktionäre aktuell mit 0,845 CAD an dieser Stelle schon eine um 238 % höhere Auszahlung. Hier haben wir es für diesen Zeitraum also mit einer jährlichen Erhöhung von im Schnitt 12,95 % pro Jahr zu tun.

Schaut man auf die wirtschaftliche Situation, so rechnet das Management von Canadian National Railway für 2024 mit einem Gewinnzuwachs von 10 %. Womit die Chancen sicherlich sehr gut stehen, dass die stetig wachsende Dividende auch im nächsten Jahr weiter klettern wird. Blicken wir auch hier der Vollständigkeit halber auf die Ausschüttungsquote für das letzte Geschäftsjahr, welche bei niedrigen 43 % angesiedelt ist.

Die Aktie von Canadian National Railway weist ein 2024er KGV von 20,4 auf und liefert derzeit mit 2,1 % eine solide anfängliche Dividendenrendite. Und ich bin guter Dinge, dass sowohl der Aktienkurs als auch die Ausschüttung weiter ansteigen dürften. Letztere wurde im Januar, nebenbei bemerkt, nun schon das 28. Jahr in Folge kontinuierlich angehoben.

Der Artikel Top-Dividendenzahler mit hoher Steigerungsrate gesucht? Hier sind die 2 passenden Aktien! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024