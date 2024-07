Original-Research: Avemio AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Avemio AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Avemio AG Unternehmen: Avemio AG ISIN: DE000A2LQ1P6 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 23,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Niklas Ripplinger - Wandlung zum Medientechnologie-Konzern wird vorangetrieben - Verbesserung der Ergebnismargen erwartet Mit der erstmaligen Vorlage der Konzernzahlen weist die Avemio AG für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 99,15 Mio. EUR aus. Zwar liegen keine Vergleichswerte für das Geschäftsjahr 2022 vor, auf Basis der von uns ermittelten Pro-Forma-Werte (GBC-Berechnung: 108,70 Mio. EUR) ist jedoch eine rückläufige Geschäftsentwicklung erkennbar. Ursprünglich war die Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr von Umsatzerlösen in Höhe von 120 Mio. EUR ausgegangen. Die unter den Erwartungen liegende Umsatzentwicklung ist insbesondere auf eine schwächere Nachfrageentwicklung im zweiten Halbjahr zurückzuführen, in der sich die konjunkturell bedingte geringere Investitionsbereitschaft widerspiegelt. Insgesamt war eine geringere Nachfrage vor allem bei höherpreisigen Ausrüstungen und auf der Konsumentenseite zu verzeichnen. Verstärkt wurde dies durch fehlende Innovationen im Markt und damit fehlende Kaufanreize. Schließlich führten die hohen Investitionen während der Corona-Pandemie zu Vorzieheffekten. Auch das EBITDA lag mit -0,05 Mio. EUR (Vorjahr nach GBC-Berechnung: 4,44 Mio. EUR) erwartungsgemäß unter den Erwartungen (Avemio-Guidance: 5 Mio. EUR). Während sich die Rohertragsmarge stabil entwickelte, stiegen die operativen Aufwendungen überproportional zum Rohertrag. Dies ist unter anderem auf den Aufbau von Personalkapazitäten sowie auf gestiegene Produktentwicklungskosten der auf digitale Dienste ausgerichteten Avemio-Gesellschaften. Niedrigere als erwartete Umsätze dieser Start-Ups gingen zudem mit fehlenden Ergebnisbeiträgen einher. Gemäß der Guidance des Unternehmens soll im laufenden Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzwachstum zwischen 1 % und 4 % erreicht werden. Das EBIT (2023: -2,61 Mio. EUR) soll dabei überproportional auf Break-Even-Niveau steigen. Während der Umsatz im Handelsgeschäft aufgrund der anhaltenden Investitionszurückhaltung um 2 % zurückgehen soll, wird für den Bereich Medientechnologie ein Umsatzanstieg erwartet. Der Ausbau des Segments Medientechnologie ist ohnehin ein wichtiger Pfeiler der Unternehmensstrategie, mit dem einerseits eine bessere Kundenbindung erreicht und andererseits die Ergebnisqualität gesteigert werden soll. Dieser strategische Baustein wird sehr gut durch die Akquisition der MoovIT GmbH repräsentiert, mit der die Produktpalette um die Bereiche Systemintegration und Softwareentwicklung sowie Beratungsleistungen zur Optimierung und Automatisierung von Videoworkflows erweitert wurde. Aber auch Eigenentwicklungen, die innerhalb von mehrheitlich gehaltenen Start-ups vorangetrieben werden, sollen zum geplanten Wandel beitragen. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 101,14 Mio. EUR (Umsatzwachstum: 2,0 %) und unterstellen auch für die kommenden Geschäftsjahre (2025 und 2026) ein konstantes Umsatzwachstum von 7,0 % p.a. Die ganzjährige Einbeziehung der Medientechnologietochter MoovIT sowie die Vermarktung der von der Avemio AG entwickelten digitalen Produkte sollen zu einer Verbesserung der Ergebnismarge führen. Darüber hinaus hat die Avemio AG Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt, die insbesondere ab 2025 ihre volle Wirkung entfalten sollten. Bis 2026 erwarten wir eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 6,1%. Wir haben ein neues Kursziel von 23,00 EUR ermittelt, was einer Minderung des bisherigen Kursziels von 32,00 EUR entspricht. Das niedrigere Kursziel resultiert aus den reduzierten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2024, die als Basis zu einer Reduktion der Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre geführt haben. Zudem haben wir die Ziel-EBITDA-Marge auf 10,0 % (bisher: 11,6 %) reduziert. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30215.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

