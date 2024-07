ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Continental auf 60 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental vor der Quartalsbilanz von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität im Autogeschäft dürfte sich zuletzt verbessert haben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich die erzielten Preise positiv ausgewirkt./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 22:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

