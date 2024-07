ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Bechtle auf 58 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte am 9. August enttäuschende Quartalszahlen vorlegen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine Ergebnisschätzungen und hält die Unternehmensziele für zu ambitioniert. Mit Blick auf die mittelfristigen Aussichten erscheine die Aktie aber attraktiv bewertet./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 12:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 12:00 / ET