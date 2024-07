Gold steigt auf Rekordhoch

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstagnachmittag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 2.454 Dollar. Das waren 32 Dollar mehr als am Vortag.

Gold profitierte vor allem von der Aussicht auf eher früher als später sinkende Leitzinsen in den USA, nachdem sich die Teuerung in den Vereinigten Staaten im Juni spürbar abgeschwächt hatte. Am Montag hatte der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell zudem gesagt, die jüngsten Daten hätten die Zuversicht der Entscheidungsträger gestärkt, dass die Inflation auf das Ziel der Fed auf zwei Prozent zusteuere. Da Gold eine zinslose Anlage ist und mithin keine regelmäßigen Erträge abwirft, stützt ein Umfeld mit fallenden Zinsen die Gold-Nachfrage.

Zudem könnte ein Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl Anfang November den Goldpreis weiter antreiben. So dürften die von Trump angestrebten Steuersenkungen das Haushaltsdefizit der USA vergrößern, was den Status des Dollars schwächen und die Käufer in als sicher erachtete Anlagen wie Gold treiben könnte, sagte Giovanni Staunovo, Rohstoffanalyst bei der Bank UBS./la/jsl/he