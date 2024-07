Pressestimme/'Junge Welt' zur Plenartagung ZK der Kommunistischen Partei Chinas

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Plenartagung ZK der Kommunistischen Partei Chinas:

"Die Volksrepublik steht ökonomisch wohl an einer Wegscheide. Der Grund: Im Westen sucht man ihre technologische Entwicklung zu bremsen, vielleicht sogar zu stoppen, indem man ihr die modernsten Spitzentechnologien, Halbleiter beispielsweise, vorenthält. Damit läuft China Gefahr, langfristig nicht weiter wachsen zu können wie bisher und auf seinem Entwicklungsstand zu verharren. Für Beijing kommt das nicht in Frage. Es setzt daher mit aller Kraft darauf, die Spitzentechnologien selbst weiterzuentwickeln sowie künftig darüber Wachstum zu generieren. Das bisherige, stark vom Bau von Infrastruktur und Immobilien getriebene rein quantitative Wachstum soll, so wird es das ZK-Plenum wohl beschließen, Vergangenheit sein."/yyzz/DP/nas