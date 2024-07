Versicherer Allianz stemmt größte Übernahme in Asien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die Allianz kauft für umgerechnet 1,5 Milliarden Euro in Singapur zu und stemmt damit ihre bisher teuerste Übernahme in Asien.

Der Münchner Versicherungsriese bietet 2,2 Milliarden Singapur-Dollar für eine Mehrheitsbeteiligung von mindestens 51 Prozent an der Income Insurance, einem der vier als systemrelevant geltenden Unternehmen der Branche in dem Stadtstaat. Damit könne die Allianz in Asien vom neunt- zum viertgrößten Kompositversicherer aufsteigen, hieß es in einer Mitteilung der Allianz vom Mittwoch. Die NTUC Enterprise Co-Operative, die bisher 72,8 Prozent der Anteile hält, bleibe "signifikant" beteiligt.

Die 1970 gegründete Income Insurance zählt nach eigenen Angaben rund 1,7 Millionen Kunden in Singapur und bietet sowohl Sach- als auch Lebens- und Krankenversicherungen an. Die Allianz spricht in ihrer Mitteilung von rund zwei Millionen Kunden. Die Income Insurance erwirtschaftete im Jahr 2023 Bruttoprämien von 3,75 Milliarden Singapur-Dollar (2,55 Milliarden Euro). "Diese Mehrheitsbeteiligung wird die Präsenz der Allianz auf dem schnell wachsenden und attraktiven Versicherungsmarkt in Singapur steigern und als einen der größten Kompositversicherer in Asien etablieren", begründete der Dax-Konzern den Zukauf.

Er passt zur Strategie von Vorstandschef Oliver Bäte, der sich den Ausbau der Position in Asien auf die Fahnen geschrieben hat. Dort kommt die Allianz im Versicherungsgeschäft bisher auf ein Geschäftsvolumen von 7,7 Milliarden Euro.

Die Allianz bietet 40,58 Singapur-Dollar je Income-Aktie. Das ist nach Angaben der Income Insurance ein Aufschlag von 37,3 Prozent auf den Nettovermögenswert (NAV). Diese hatte bereits im Juni Gespräche mit der Allianz bestätigt. Der Münchner Konzern, der bisher mit einer kleinen Einheit in Singapur vertreten ist, verspricht sich davon "erhebliche Synergie- und Kapitaloptimierungs-Potenziale". NTUC-Enterprise-Chefin Adeline Sum sagte, die Übernahme werde die Income Insurance im Wettbewerb auf dem singapurischen Markt stärken. Im Bedarfsfall könne man dann auch auf die finanziellen Ressourcen der Allianz zurückgreifen.

Der Versicherungsmarkt des Stadtstaats steht Experten zufolge vor einer Konsolidierung. Neben der Income Insurance zählt die Notenbank AIA Singapore, Prudential und die zur Bank OCBC gehörende Great Eastern zu den systemrelevanten Unternehmen.

