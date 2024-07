Armani und Dior im Visier der Behörden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Italiens Wettbewerbshüter haben die Luxusmode-Hersteller Dior und Armani wegen möglicher Verstöße gegen den Arbeitsschutz erneut ins Visier genommen.

Die Staatsanwaltschaft habe wegen des Verdachts der Ausbeutung von Mitarbeitern Ermittlungen gegen einige Unternehmen der Armani-Gruppe und des Dior-Mutterkonzerns LVMH aufgenommen, teilte die Aufsichtsbehörde AGCM am Mittwoch mit. Die Mailänder Staatsanwaltschaft ordnete an, mehrere chinesische Firmen mit Sitz in Italien, die Luxusgüter für Dior und Armani herstellten, unter Zwangsverwaltung zu stellen.

Armani und Dior hätten möglicherweise gegen ethische und soziale Grundsätze verstoßen, insbesondere mit Blick auf Arbeitsbedingungen und die Einhaltung der Gesetzmäßigkeiten bei ihren Zulieferern, erklärte die Kartellbehörde. Armani und LVMH waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Die Lieferketten der Luxusindustrie sind in den vergangenen Jahren verstärkt unter die Lupe genommen worden. Italien ist die Heimat Tausender kleiner Hersteller, die nach Daten des Beratungsunternehmens Bain 50 bis 55 Prozent der weltweiten Luxusgüterproduktion abdecken.

