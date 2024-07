Silberpreis kämpft um 31 Dollar – Trump und EZB im Blick

Der Silberpreis kämpft zur Wochenmitte weiterhin um die psychologisch wichtige 31-Dollar-Marke. Anleger dürften nach wie vor die Aussichten auf Zinssenkungen in den USA beurteilen sowie die am Donnerstag anstehende EZB-Sitzung im Auge behalten. Auch die Entwicklungen im Kampf um den Einzug in das Weiße Haus dürften auf Interesse stoßen.

US-Präsidentschaftswahlkampf entwickelt sich zusehends zum Thema

Nach den jüngsten Ereignissen vom vergangenen Wochenende rund um Donald Trump ist der Präsidentschaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten weiterhin angespannt. Anleger rechnen nun verstärkt mit einer Rückkehr Trumps in das Weiße Haus und fürchten dabei die Umsetzung einer „America-First-Strategie“. Gefürchtet werden dürften unter anderem Strafzölle gegen Handelspartner wie etwa die EU. Auch die Ernennung J.D. Vance zum Vize in der US-Wahl dürfte diese Furcht bestätigt haben. Vance gilt als sogenannter „Hardliner“.