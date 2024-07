EQS-News: Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der PNE Gruppe

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Personalie

Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der PNE-Gruppe

Umorganisation im Anschluss an das zum 31. Juli 2024 erfolgende Ausscheiden von Herrn Markus Lesser als CEO

Der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Per Hornung Pedersen wird Interim-CEO und legt Aufsichtsratsmandat nieder

Suche nach neuem CEO befindet sich in fortgeschrittenem Stadium

Roland Stanze verstärkt Vorstand als COO

Cuxhaven, 18. Juli 2024. Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Per Hornung Pedersen, mit Wirkung zum 1. August 2024 interimistisch - zunächst bis zum 31. März 2025 - zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) zu bestellen. Herr Pedersen wird demnach zum 1. August 2024 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Das Aufsichtsratsmitglied Herr Marc van’t Noordende wird ihm zunächst als Vorsitzender des Aufsichtsrats nachfolgen, bis ein dafür zu suchender Ersatz gefunden worden ist. Die Suche nach einem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden hat bereits begonnen.

Zudem wird Herr Roland Stanze, der bereits heute als Bereichsleiter/Executive Vice President für die PNE AG tätig ist, ebenfalls mit Wirkung zum 1. August 2024 als COO in den Vorstand aufrücken. Der Vorstand wird damit wieder auf drei Mitglieder erweitert.

Die Suche nach einem neuen, dauerhaften Vorstandsvorsitzenden befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Durch Herrn Pedersen, der früher bereits einmal im Vorstand der PNE AG als CEO tätig war, und Herrn Stanze als neuem COO sowie dem CFO, Harald Wilbert, wird die Kontinuität im Vorstand bis zum Eintritt eines neuen, dauerhaften Vorstandsvorsitzenden gewährleistet.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Per Hornung Pedersen kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Stanze eine ideale Verstärkung des Vorstands aus den eigenen Reihen gefunden haben. Er wird die PNE AG durch seine langjährige Erfahrung in der Windenergie in der aktuellen Wachstumsphase unterstützen und die zukünftige Entwicklung weiter vorantreiben. Damit sind wir noch besser aufgestellt, um an der Dynamik des internationalen Windenergiemarktes zu partizipieren.“

Roland Stanze ergänzt: „PNE ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat auch in der Projektrealisierung eine neue Größenordnung erreicht. Wir sehen eine hohe Dynamik in den Märkten und haben eine Vielzahl von Projekten in der Entwicklung und Umsetzung. Mit unserer großen Pipeline an Wind und PV-Projekten sind wir sehr gut aufgestellt, um von den Chancen, die sich daraus ergeben, zu profitieren. Diese Wachstumsmöglichkeiten wollen wir nutzen.“

Per Hornung Pedersen, Jahrgang 1953, ist selbstständiger Unternehmensberater im Bereich der Erneuerbaren Energien und verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Windbranche. Herrn Pedersen hat einen Bachelor in Finanz und Rechnungswesen, ein Diplom in Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht sowie ein MBA. Seit Oktober 2015 ist Per Hornung Pedersen Mitglied des Aufsichtsrats der PNE AG, seit Mai 2017 dessen Vorsitzender.

Roland Stanze, Jahrgang 1965, ist Diplom-Ökonom und verfügt über langjährige Erfahrung in der Windbranche seit 1992 mit weitreichender Expertise in der nationalen und internationalen Projektierung. Er hat seit 1999 die nationale und internationale Entwicklung der PNE AG maßgeblich mitgeprägt. Herr Stanze ist seit 2014 Geschäftsführer der zur PNE-Gruppe gehörenden WKN GmbH und Generalbevollmächtigter sowie Bereichsleiter Commercial Solutions der PNE AG.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 25 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Leiter Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 - 879 33 114

E-Mail: Christopher.Rodler@pne-ag.com

