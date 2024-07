EQS-News: NORMA Group liefert Leichtbau-Rohre für Elektrofahrzeuge

EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Maintal, Deutschland, 18. Juli 2024 – Die NORMA Group hat einen Großauftrag zur Ausstattung einer neuen Plattform für Elektro-Pkw der Klein- und Kompaktklasse mit Leichtbau-Rohren für das Batterie-Thermomanagementsystem gewonnen. Die Fahrzeugplattform des Kunden umfasst mehrere Modelle und zielt vor allem auf den Stadtverkehr ab. Der Auftrag hat ein Volumen von über 30 Millionen Euro. Ab Dezember 2026 wird die NORMA Group rund 1,4 Millionen Rohre pro Jahr an den Kunden liefern.

CEO Guido Grandi: „Wesentliche Treiber des Übergangs zu einer emissionsarmen, klimafreundlicheren Mobilität sind die Massenfertigung und die Verfügbarkeit von kleinen bis mittelgroßen Elektrofahrzeugen. Dieser Auftrag zeigt, dass wir mit unserer Entwicklungsexpertise, unserem standardisierten Qualitätsmanagement und unserem globalen Produktionsnetzwerk der richtige Partner für führende Automobilhersteller sind, die ihr Portfolio an batterieelektrischen Fahrzeugen erweitern und die Stückzahlen ausbauen.“

Die Rohre bestehen aus thermoplastischem Elastomer, einem leichten und flexiblen Material. Mit seinen Material- und Designeigenschaften reduziert ein TP Flex-Rohr den Druckverlust der durchfließenden Flüssigkeit erheblich. Das Rohr eignet sich daher gut für den Einsatz in den Thermomanagementsystemen von Elektrofahrzeugen, bei denen es besonders schwierig ist, den Druck im Kühlkreislauf gleichmäßig hoch zu halten.

Carolin Wolfsdörfer, President Mobility & New Energy bei der NORMA Group: „Unsere Verbindungstechnik kann in Fahrzeugen aller Antriebsarten eingesetzt werden. Mit unseren Entwicklungskapazitäten können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen gemäß ihren Anforderungen anbieten. Speziell bei Elektrofahrzeugen konzentrieren sich die Automobilhersteller auf Leichtbaukomponenten, da das Gesamtgewicht eines Fahrzeugs die Energiemenge beeinflusst, die für die Fortbewegung benötigt wird. Ein leichteres Elektrofahrzeug benötigt eine kleinere Batterie oder es bietet mehr Reichweite.“

Die Rohre werden im Werk der NORMA Group in Subotica in Serbien gefertigt. Für den Auftrag wird das Unternehmen in neue ergonomische Montagelinien und in die Modernisierung bestehender Anlagen zum Thermoformen investieren.

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 8.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.

