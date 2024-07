Die Reiseindustrie boomt! Jetzt in Tourismus-Aktien investieren?

Heute, mehr als vier Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020, boomt die Reiseindustrie wieder. Die Corona-Einschränkungen gelten nicht mehr und die Menschen haben akutes Fernweh. Man könnte sogar sagen, dass die Reiselust mittlerweile höher ist, als noch vor der Pandemie. Und das zurecht, denn immerhin ist Urlaub die schönste Zeit im Jahr.

Wie Zahlen des Deutschen Reiseverbands (DRV) zeigen, boomt die Reiseindustrie im Moment. Gemeinsam blicken wir auf konkrete Kennzahlen und ziehen zum Schluss ein Fazit, ob es sich lohnt, jetzt in Tourismus-Aktien zu investieren.

Die Reiselust ist zurück

In Deutschland lagen die Reiseausgaben im Jahr 2019 bei 69,5 Mrd. Euro. Dieser Wert wurde im vergangenen Jahr mit 79 Mrd. Euro um fast 10 Mrd. Euro übertroffen. Für 2024 rechnen Branchenkenner mit noch höheren Ausgaben. Man kann also mit Fug und Recht behaupten: Die Reiselust ist wieder zurück und bleibt ungebrochen. Ein gutes Zeichen für Tourismus-Aktien.

Am liebsten verreisen die Deutschen nach Spanien, in die Türkei, nach Italien, Kroatien und Griechenland (Mindestaufenthalt fünf Tage). Während man Reiseziele wie Italien und Kroatien noch gut mit dem Auto erreichen kann, wird es bei den anderen genannten Destinationen mit einem fahrbaren Untersatz schon schwieriger.

Nicht ohne Grund gewinnt die klassische Pauschalreise an Attraktivität. Der Marktanteil von Pauschalreisen stieg 2023 auf 48 %. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 43,3 %. Insbesondere All-Inclusive-Pauschalreisen sind inzwischen bei Urlaubern sehr beliebt. Denn sie bieten eine bessere Kostenübersicht, da sich die Ausgaben im Vorhinein besser kalkulieren lassen.

Gemäß der Deutschen Tourismusanalyse lagen die Ausgaben für einen Urlaub im Jahr 2023 mit durchschnittlich 1.538 Euro pro Person auf einem Rekordniveau. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag dieser Wert noch bei 1.208 Euro pro Person.

Jetzt in Tourismus-Aktien investieren?

Auch wenn die Reisebranche gegenwärtig boomt, ist nicht gleich alles gold, was glänzt. Die Konkurrenz im Tourismusmarkt ist hoch und die Margen sind niedrig. Daher sollte man bei Interesse an einem Engagement in diesem Sektor besonders achtsam sein.

TUI ist das größte Touristikunternehmen der Welt und hierzulande vornehmlich als Reiseveranstalter bekannt. Wie in einem früheren Artikel von mir bereits beschrieben, ist TUI möglicherweise für viele Kleinanleger aufgrund der Bekanntheit die erste Wahl für eine Investition. Ich denke jedoch, dass Plattformunternehmen wie Airbnb oder Booking Holdings die wesentlich bessere Alternative darstellen.

Andere Möglichkeiten für ein Investments findet man beispielsweise in Form von Fluggesellschaften wie der Deutschen Lufthansa und Ryanair. Oder man investiert mit Fraport direkt in die Flughafen-Infrastruktur.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit in Hotels (Hilton, Marriot) oder in Kreuzfahrtgesellschaften (Carnival, Royal Caribbean) zu investieren.

Ich persönlich fühle mich als Branchenkenner in der Reisebranche wohl. Tourismus-Aktien können spannende Geschäftsmodelle und attraktive Renditen aufweisen. Gerade jetzt, wo die Menschen richtig Lust auf Reisen haben. Man muss lediglich genauer hinsehen und die Spreu vom Weizen trennen.

