Obama lobt Bidens Entscheidung - kein Wort über Harris

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat den Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen gelobt - sich aber nicht öffentlich hinter US-Vize Kamala Harris als Ersatzkandidatin gestellt. "In den kommenden Tagen werden wir uns auf unbekanntem Terrain bewegen. "Aber ich bin außerordentlich zuversichtlich, dass die Anführer unserer Partei in der Lage sein werden, einen Prozess in Gang zu setzen, aus dem ein herausragender Kandidat hervorgeht", schrieb Obama. Biden hatte Kamala als Ersatzkandidatin vorgeschlagen.

Der Rückzug aus dem Rennen sei sicherlich eine der schwierigsten Entscheidungen in Bidens ganzem Leben gewesen, teilte Obama weiter mit. "Aber ich weiß, dass er diese Entscheidung nicht treffen würde, wenn er nicht glauben würde, dass sie für Amerika richtig ist." Biden habe "wieder einmal die Interessen des amerikanischen Volkes über seine eigenen stellt". Er habe aufgrund seiner "herausragende Erfolgsbilanz" jedes Recht gehabt, zur Wiederwahl anzutreten. Die Entscheidung Bidens zum Rückzug zeige dessen Liebe zu seinem Land hieß, weiter. Biden sei ein "Patriot von höchstem Rang"./nau/DP/zb