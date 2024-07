Top-Republikaner Johnson fordert Biden zu Rücktritt auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, fordert Joe Biden nach dessen Rückzug aus dem US-Präsidentschaftsrennen dazu auf, unverzüglich sein Amt niederzulegen. "Wenn Joe Biden nicht in der Lage ist, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, dann ist er auch nicht in der Lage, das Amt des Präsidenten auszuüben", schrieb Johnson auf der Plattform X. "Er muss sofort von seinem Amt zurücktreten."

Johnson bezeichnete Bidens Rückzug als beispiellosen Zeitpunkt in der amerikanischen Geschichte. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was gerade passiert ist", schrieb der Republikaner. "Die Demokratische Partei hat ihren Kandidaten etwas mehr als 100 Tage vor der Wahl vom Wahlzettel gestrichen." Die gegnerische Partei habe damit "die Stimmen von mehr als 14 Millionen Amerikanern für ungültig erklärt", die in den parteiinternen Vorwahlen der Demokraten für Biden gestimmt hätten. Damit habe die "selbst ernannte "Partei der Demokratie" genau das Gegenteil bewiesen".

Seinen Beitrag nutzte Johnson auch für eine verbale Attacke auf Vizepräsidentin Kamala Harris, die Biden als Ersatzkandidatin vorgeschlagen hat. Johnson bezeichnete Harris als "schadenfrohe Komplizin", die "für die katastrophalen politischen Fehlschläge der Biden-Regierung mitverantwortlich" sei. Er richtete sich außerdem an "Gegner auf der ganzen Welt", die sich "ungeachtet des Chaos im derzeitigen Weißen Haus" daran erinnern sollten, "dass der US-Kongress, das US-Militär und das amerikanische Volk voll und ganz darauf vorbereitet und verpflichtet sind, unsere Interessen im In- und Ausland zu verteidigen"./gei/DP/zb