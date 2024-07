EQS-News: Nordex Group bringt N169/5.X Turbine für die USA auf den Markt

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Nordex Group bringt N169/5.X Turbine für die USA auf den Markt



22.07.2024

169 Meter Rotordurchmesser

Mit bis zu 5,5 MW installierte Nennleistung

Hamburg, 22. Juli 2024. Die Nordex Group erweitert ihr Produktportfolio im 5-MW-Segment und bringt eine Turbinenvariante der bewährten Delta4000 Plattform auf den Markt, die speziell auf die Anforderungen des US-Marktes zugeschnitten ist.

Die N169/5.X hat einen Rotordurchmesser von 169 Metern und eine installierte Nennleistung von bis zu 5,5 Megawatt. Wie bei anderen Turbinen der Nordex Group wird es die Anlage mit einer Reihe von US-optimierten Türmen geben. Die N169/5.X ist insbesondere für Windregionen in den USA ohne intensive Turbulenzen und mit schwachen bis mittleren Windgeschwindigkeiten geeignet.

"Der Ausbau unserer Aktivitäten in Nordamerika ist ein wichtiger Baustein unserer Strategie. Mit der N169/5.X haben wir eine der größten und effizientesten Turbinen für den US-Markt entwickelt, um unsere Wachstumsziele in dieser Region zu unterstützen", erklärt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. "Einmal mehr sind wir unserem bewährten Ansatz einer evolutionären Produktstrategie gefolgt, indem wir mit bewährten Komponenten unserer 5-MW-Klasse eine Turbinenvariante entwickelt haben, die durch einen optimierten Kapazitätsfaktor den Ertrag insbesondere bei Projekten mit begrenzter Netzkapazität deutlich steigert."

Manav Sharma, CEO Division Nordamerika der Nordex Group, ergänzt: "Mit dieser neuen US-Turbine sind wir gut aufgestellt, um vom erwarteten Wachstum im US-Markt zu profitieren. Wir haben bereits unsere Varianten N163 und N175 in mehreren Konfigurationen für Standorte mit begrenzten Ausbauflächen sowie für einzelne Standorte mit begrenzten Netzkapazitäten im Portfolio. Die N169/5.X wird es uns ermöglichen, an Standorten mit begrenzten Netzkapazitäten zusätzliche Kundenanforderungen zu erfüllen."

Die bereits vorhandene lokale Lieferkette von Nordex stellt sicher, dass die Anforderungen an die lokale Wertschöpfung erfüllt werden, um vom Inflation Reduction Act (IRA) zu profitieren. Hauptkomponenten wie Maschinenhäuser, Antriebsstränge und Naben sollen in den USA gefertigt werden. Die Nordex Group plant, sowohl die N169/5.X als auch die N163 für den US-Markt in ihrem Werk in West Branch, Iowa, zu fertigen. Der Produktionsstart des N169/5.X ist für 2026 geplant.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 51 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland

