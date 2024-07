IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont gibt 32. aufeinanderfolgendes Quartal mit Wachstum von Abonnements bekannt

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont gibt 32. aufeinanderfolgendes Quartal mit Wachstum von Abonnements bekannt

22. Juli 2024 / IRW-Press / Aspermont (ASX: ASP, FRA: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die globalen Rohstoffsektoren, freut sich, das 32. aufeinanderfolgende Quartal mit einem Wachstum der Abonnementumsätze bekannt zu geben. Das gesamte Umsatzwachstum wurde durch die erfolgreiche Expansion der Veranstaltung Future of Mining - Perth von Aspermont im Juni unterstützt.

Wesentliche Höhepunkte des 3. Quartals

- Gruppenumsatz von 5,0 Mio. $ - um 20 % mehr als im Vorjahr

- Umsatz aus Abonnements von 2,4 Mio. $ und Bareinnahmen aus Abonnements von 2,6 Mio. $ - um 3 % bzw. 13 % mehr als im Vorjahr

- Marketing Agency & Data Services von 0,4 Mio. $ - um 14 % mehr als im Vorjahr

- Netto-Bareinnahmen von 1,3 Mio. $, wobei die Gewinne in die Entwicklung neuer Produkte reinvestiert wurden

- Gemeldetes und normalisiertes EBITDA von 0,06 bzw. 0,12 Mio. $

- Future of Mining Perth war mit 14 % mehr Teilnehmern ausverkauft und zieht nächstes Jahr an einen größeren Veranstaltungsort um

- Alle Aspermont-Marken sind nun erfolgreich auf V5 migriert, was im 1. Quartal begonnen hat und bekannt gegeben wurde.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagte:

Das dritte Quartal war für Aspermont positiv und entsprach den Prognosen vom Ende des ersten Halbjahres 2024. Siehe S. 13 des Halbjahresberichts des Geschäftsjahres 2024

Die Dynamik der Bareinnahmen bei den Abonnements stieg auf 13 % und angesichts 32 aufeinanderfolgender Quartale mit einem Umsatzwachstum wird das Wachstum des Abonnementumsatzes in Zukunft weiter steigen. Der Netto-Barbestand blieb unverändert, da die Gewinne in die Entwicklung neuer Produkte zur kurzfristigen Cashflow-Regeneration reinvestiert wurden. Die gesamten Umsätze stiegen um 20 % und die Nettogewinn-Profitabilität wurde wiederhergestellt.

Trotz der schwierigen Marktbedingungen für Bergbaufinanzierung schafft Aspermont ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und finanzieller Stabilität.

Die Verschiebung unserer Veranstaltung Future of Mining Perth von März 2024 auf Juni 2024 führte zu einem Rückgang unserer Umsätze im ersten Halbjahr, der in diesem Quartal korrigiert wurde. Die Verschiebung der Veranstaltung erwies sich als erfolgreich und wird nun für das Geschäftsjahr 2025 an einen größeren Veranstaltungsort verlegt, um dem gestiegenen Interesse der Teilnehmer gerecht zu werden.

Es wurde neues Wachstum in den Bereichen Data Services und Marketing Agency verzeichnet und zusammen mit den Abonnements werden diese Bereiche in Zukunft zunehmend zu höheren Wachstumsraten und einem beträchtlichen Aktionärswert beitragen.

Insgesamt setzt Aspermont weiterhin auf die Entwicklung neuer und die Erweiterung bestehender Produkte. Diese Aktivitäten haben für uns Priorität, auch wenn sich das Ergebnis unserer harten Arbeit noch nicht vollständig in unseren aktuellen Finanzzahlen widerspiegelt. Im vierten Quartal beabsichtigen wir, unser erstes abonnementbasiertes Daten- und Intelligenz- (D&I)-Produkt auf den Markt zu bringen, das im Erfolgsfall eine Reihe neuer D&I-Produkte nach sich ziehen wird, und wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über unsere Fortschritte in diesem Bereich auf dem Laufenden zu halten.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien erstellt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Da das globale (zahlende) Publikum von Aspermont weiter wächst, eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Monetarisierung der umfassenden Datenbasis von Aspermont, die durch die Neueinstellungen zur Erweiterung des Know-hows und der Kapazitäten des Konzerns beitragen werden.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und wird auch an der Börse Frankfurt gehandelt. Es notiert außerdem am Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76311

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76311&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.