Airbus ergattert Bestellungen von Japan Airlines und Virgin Atlantic

FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Japan Airlines will auch künftig Flugzeuge der beiden Hersteller Boeing und Airbus einsetzen. Airbus kündigte am Dienstag im Rahmen der Luftfahrtmesse in Farnborough an, sich mit der Fluggesellschaft auf den Kauf von 20 Exemplaren des Langstreckenflugzeugs A350-900 geeinigt zu haben. Zudem wollen die Japaner elf Exemplare des Mittelstreckenjets A321neo erwerben. Schon am Montag hatte Boeing bekannt gegeben, dass Japan Airlines bis zu 20 Dreamliner bestellen möchte.

Unterdessen überzeugte der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus die britische Airline Virgin Atlantic vom Kauf von sieben A330neo./ngu/jha/