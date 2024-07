ECKERT & ZIEGLER: Prognoseanhebung und Wachstumspotenzial durch gezielte Strahlentherapie

Eckert & Ziegler hat sich im Wachstumsmarkt der Medizintechnik und der Nuklearindustrie positioniert. Weltweit gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Unternehmen, die den Bedarf an isotopischen Komponenten decken können. Der Grund liegt darin, dass die Herstellung hochmoderne Anlagen und Technologien erfordert. Diese positive Ausgangsbasis und die geplante Abspaltung der Pentixapharm AG haben wiederum dazu beigetragen, dass der Konzern am 16. Juli die Gewinnprognose für 2024 anheben konnte.