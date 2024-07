EQS-Adhoc: Shelly Group veröffentlicht Umwandlungsplan zur formwechselnden Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)

EQS-Ad-hoc: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Sonstiges

Shelly Group veröffentlicht Umwandlungsplan zur formwechselnden Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)



23.07.2024 / 18:00 CET/CEST

Shelly Group veröffentlicht Umwandlungsplan zur formwechselnden Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)

Sofia / München, 23.Juli 2024 – Der Verwaltungsrat der Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat einen Umwandlungsplan für die Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft („SE“) mit Sitz in der Republik Bulgarien gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (die „Umwandlung“) genehmigt. Die Vorbereitungen zur Umwandlung waren von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. Dezember 2023 genehmigt worden.

Der Plan für die Umwandlung der Shelly Group AD in die Shelly Group SE wird ab dem 23 Juli 2024 auf der Website der Gesellschaft im IR-Bereich unter Corporate Governance verfügbar sein.

Der Verwaltungsrat der Shelly Group AD wird den Aktionären im Rahmen einer für das vierte Quartal 2024 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung den Beschluss zur Umwandlung in eine SE vorschlagen.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group AD 103 Cherny Vrah Bldv 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1952461

