EQS-News: MHP Hotel AG und LBBW Immobilien positionieren Stuttgarter Schlossgartenhotel neu

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG und LBBW Immobilien positionieren Stuttgarter Schlossgartenhotel neu



23.07.2024 / 17:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 23. Juli 2024 – Die LBBW Immobilien-Gruppe und die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) haben heute einen langlaufenden Pachtvertrag für den Betrieb des zukünftigen Schlossgartenhotels in Stuttgart abgeschlossen. Unter einem Franchisevertrag mit Marriott International wird MHP das Hotel künftig als Mitglied der „Autograph Collection“ betreiben. Die Wiedereröffnung ist für 2028 als Teil des neuen Schlossgartenquartiers geplant.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit MHP. Das Hotel ist in Stuttgart eine Institution, und das neue Konzept vereint das Beste aus seiner langjährigen Tradition und einer stilgerechten Moderne. Die ikonische Fassade wird dabei ein zentraler Baustein und Blickfang sein und dem Stuttgarter Stadtentrée ein neues, markantes Gesicht geben“, sagt Christian Sailer, Vorstand der Schlossgartenbau AG, die mehrheitlich der LBBW Immobilien-Gruppe gehört.

Auch Dr. Jörg Frehse, Vorstandssprecher (CEO) der MHP Hotel AG sieht dem Projekt positiv entgegen: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Marriott das zukünftige Schlossgartenhotel als Mitglied der „Autograph Collection“ in unser Portfolio zu integrieren und beim Interior Design auf die erfolgreiche Zusammenarbeit und Kreativität von Oana Rosen zurückgreifen zu dürfen. Zukünftig möchten wir sowohl lokalen als auch internationalen Gästen unser Hotelkonzept näherbringen und auch für Stuttgarter eine attraktive Location sein.“

Das Schlossgartenhotel in der Schillerstraße liegt direkt gegenüber dem Hauptbahnhof zwischen Königstraße und Schlossgarten. Geplant ist eine umfassende Revitalisierung des Gebäudes, bei der im Sinne der Nachhaltigkeit möglichst viel Bestand erhalten bzw. Bestandsmaterialien wiederverwendet werden sollen. Entstehen wird ein urbanes Premium-Hotel mit 132 Zimmern, attraktiven Veranstaltungsräumen sowie einem ganztägig geöffneten, erstklassigen Restaurant inklusive großer Terrasse in den Schlossgarten hinein. Teil des Konzepts ist außerdem eine Rooftop-Bar auf der Dachterrasse im obersten Stockwerk mit 360-Grad-Blick über Stuttgart.

Sämtliche gastronomische Angebote vom Frühstück bis zum Abendessen und einem Drink an der Bar sollen fester Bestandteil der lokalen Gastronomieszene werden und nicht nur Hotelgästen vorbehalten sein.

Das Gebäude des Schlossgartenhotels wurde von dem Architekten Hans Paul Schmohl gebaut und 1962 eröffnet. Es steht beispielhaft für die Architektur der 60er Jahre, die je nach Möglichkeit in die Umgestaltung einbezogen werden soll.

Die LBBW Immobilien-Gruppe wurde bei der Transaktion von der Kanzlei GSK Stockmann, München, und HOTOUR Hotel Consulting, Frankfurt, beraten. MHP wurde von der Kanzlei Jung & Schleicher, Berlin, begleitet.

Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Schlossgartenhotels in Stuttgart für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com

Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com

23.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: MHP Hotel AG Maximiliansplatz 12b 80333 München Deutschland E-Mail: info@mhphotels.com Internet: www.mhphotels.com ISIN: DE000A3E5C24 WKN: A3E5C2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1952459

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1952459 23.07.2024 CET/CEST