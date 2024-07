Bitcoin hält sich über 66.000 Dollar – Donald Trump und US-Daten im Fokus

Mit deutlich über 66.000 Dollar hält sich der Bitcoin (USD) zur Wochenmitte in Reichweite seines jüngst erreichten Monatshochs bei rund 68.500 Dollar auf. Im Blick behalten Anleger neben der Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten eine geplante Rede durch Donald Trump auf einer Bitcoin-Konferenz in den USA.

Bitcoin wird zusehends zum politischen Thema im US-Wahlkampf

Der Bitcoin hat sich mittlerweile zusehends zum politischen Thema entwickelt. Nach dem Angriff auf Donald Trump vor wenigen Wochen und der damit verbundenen Aussicht auf die Rückkehr in das Weiße Haus hat das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset kräftig profitieren können. Anleger hoffen, dass mit Donald Trump ein kryptofreundlicher Präsident in Zukunft kandidiert und unter anderem die angelegten regulatorischen Daumenschrauben lockert.

Donald Trump hat vor wenigen Jahren noch gegen Bitcoin gewettert und das Krypto Asset verurteilt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am 10. Juli mitteilte und sich dabei auf Angaben des Veranstalters beruft, soll Donald Trump am 27. July in Nashville (Tennessee) auf einer Bitcoin-Konferenz sprechen. Die Konferenz selbst findet vom 25. Bis 27. Juli statt.