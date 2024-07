ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Kering auf 285 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering nach Halbjahreszahlen von 325 auf 285 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Luxusgüterkonzerns nach der Gewinnwarnung im April hätten wenig Überraschungen gebracht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe keine Hinweise für eine Geschäftsverbesserung bei der wichtigen Marke Gucci. Da Kering nun zudem auf Jahressicht einen deutlicheren Ergebnisrückgang (Ebit) prognostiziere als bisher von ihm erwartet, habe er seine Schätzungen für Ebit und Ergebnis je Aktie erneut prozentual zweistellig gesenkt./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 22:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------