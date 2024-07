EQS-Adhoc: thyssenkrupp AG: thyssenkrupp AG passt Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 an

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp AG / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis

thyssenkrupp AG: thyssenkrupp AG passt Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 an



25.07.2024 / 19:46 CET/CEST

thyssenkrupp AG passt Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 an

Vor dem Hintergrund der vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres und der aktualisierten Hochrechnung für das Gesamtjahr passt die thyssenkrupp AG die Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 an. Ausschlaggebend hierfür ist das anhaltend herausfordernde Marktumfeld, das unter anderem zu einem deutlichen Umsatzrückgang im laufenden Geschäftsjahr führt. Eine kurzfristige Marktstabilisierung im laufenden Geschäftsjahr ist derzeit nicht absehbar. Die eingeleiteten Effizienzsteigerungsmaßnahmen im Rahmen des Performanceprogramms APEX wirken den dargestellten negativen Entwicklungen des Marktes erfolgreich entgegen, können diese aber nicht vollständig kompensieren.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet die thyssenkrupp AG folgende Ergebnisse:

Bei der Umsatzentwicklung geht der Konzern im Gesamtjahr nunmehr von einem Rückgang zwischen 6-8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Zuvor ist der Konzern von einem Umsatz unter Vorjahr ausgegangen.

Für das Bereinigte EBIT erwartet der Konzern nunmehr einen Wert > 500 Mio. €. Zuvor ist der Konzern von einer Steigerung auf einen Wert im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich ausgegangen.

Für den Free Cashflow vor M&A erwartet der Konzern nunmehr einen Wert im Bereich um -100 Mio. €. Zuvor ist der Konzern von einem Rückgang auf einen positiven Wert im niedrigen dreistelligen Millionen-€-Bereich ausgegangen.

Alle weiteren Kennzahlen werden im Rahmen der geplanten Veröffentlichung der Geschäftszahlen zum dritten Quartal am 14. August 2024 entsprechend aktualisiert und kommuniziert.

