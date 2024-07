EQS-News: VERBUND AG: Ergebnis Quartale 1–2/2024: Rückläufige Ergebnisentwicklung aufgrund stark gesunkener Absatzpreise

EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Nach dem Rekordjahr 2023 startete VERBUND als starkes, resilientes und gut positioniertes Unternehmen in das Geschäftsjahr 2024. Das energiewirtschaftliche Umfeld in Q1-2/2024 war allerdings volatil. Insbesondere der für VERBUND bedeutendste Werttreiber, der Großhandelspreis für Strom, zeigt hohe Schwankungen. Insgesamt liegt das Niveau der Großhandelspreise weiterhin höher als vor Beginn des Russland/Ukraine Kriegs, aber deutlich unter den Höchstständen der Jahre 2022 und 2023.

Der Fokus der Geschäftsaktivitäten im Quartal 2/2024 lag in der konsequenten Umsetzung der nachhaltigen Wachstumsstrategie 2030. Die Stärkung der integrierten Position im Heimmarkt mit dem Schwerpunkt des Ausbaus der heimischen Wasserkraft und des österreichischen Hochspannungsnetzes, der Ausbau der neuen erneuerbaren Energieerzeugung in Europa und der Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft stehen dabei an oberster Stelle. Unsere Mission V als Leitbild unterstützt uns dabei, die anstehenden Herausforderungen Schritt für Schritt zu bewältigen. VERBUND arbeitet auf allen Ebenen, um die Netz- und Energiewende voranzutreiben. Dabei konnte VERBUND auch im Quartal 2/2024 zahlreiche Meilensteine erreichen.

Das VERBUND-Ergebnis war in den Quartalen 1–2/2024 aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr schwächeren energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen rückläufig. Das EBITDA sank gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 21,9 % auf 1.762,4 Mio. €. Das Konzernergebnis verringerte sich um 29,3 % auf 910,1 Mio. €, das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis lag um 22,9 % unter dem Wert der Vergleichsperiode. Deutlich negativ auf die Ergebnisentwicklung wirkten die für die Berichtsperiode relevanten stark gesunkenen Terminmarktpreise auf dem Großhandelsmarkt für Strom. Auch die Spotmarktpreise waren in den Quartalen 1-2/2024 rückläufig. Bezogen auf die Eigenerzeugung aus Wasserkraft sank der durchschnittlich erzielte Absatzpreis um 68,8 €/MWh auf 113,3 €/MWh. Positiv auf die Ergebnisentwicklung wirkte die deutlich überdurchschnittliche Wasserführung. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 1,12 um 17 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres und um 12 Prozentpunkte über dem langjährigen Durchschnitt. Die Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke sank hingegen in den Quartalen 1–2/2024 gegenüber der Vorjahresberichtsperiode um 3,1 %. Die Erzeugung aus Wasserkraft erhöhte sich somit um 2.239 GWh auf 17.292 GWh. Der Ergebnisbeitrag des Segments Neue Erneuerbare war, trotz der gestiegenen Erzeugung aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen insbesondere aus den Inbetriebnahmen von Anlagen in Spanien, aufgrund der geringeren Absatzpreise rückläufig. Positiv wirkte hingegen der deutlich höhere Ergebnisbeitrag im Segment Absatz, bedingt u. a. durch die gesunkenen Beschaffungskosten, während der Beitrag des Segments Netz aufgrund der Ergebnisrückgänge der Gas Connect Austria GmbH und der Austrian Power Grid AG rückläufig war. Ergebnismindernd wirkte darüber hinaus der niedrigere Beitrag der Flexibilitätsprodukte.

Ergebnisausblick für 2024 angepasst

Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser-, Wind- und PV-Produktion in den Quartalen 3–4/2024 sowie der Chancen- und Risikolage wird für das Geschäftsjahr 2024 ein EBITDA zwischen rund 3.000 und 3.300 Mio. € und ein berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1.500 und 1.650 Mio. € erwartet. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Ausschüttungsquote zwischen 45 % und 55 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis in Höhe von zwischen rund 1.600 und 1.750 Mio. €.

Kennzahlen Einheit Q1–2/2023 Q1–2/2024 Veränderung Umsatzerlöse Mio. € 6.686,5 3.892,6 –41,8 % EBITDA Mio. € 2.255,2 1.762,4 –21,9 % Operatives Ergebnis Mio. € 1.988,0 1.282,3 –35,5 % Konzernergebnis Mio. € 1.287,2 910,1 –29,3 % Ergebnis je Aktie € 3,71 2,62 –29,3 % EBIT-Marge % 29,7 32,9 – EBITDA-Marge % 33,7 45,3 – Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. € 2.895,7 1.850,2 –36,1 % Free Cashflow vor Dividende Mio. € 2.470,9 1.331,6 –46,1 % Free Cashflow nach Dividende Mio. € 927,1 –602,4 – Performance der VERBUND-Aktie % –6,6 –12,4 – Nettoverschuldungsgrad % 31,3 24,4 –

Weitere Informationen sowie den Zwischenbericht 1–2/2024 finden Sie auf www.verbund.com > Investor Relations > Aktuelles Finanzergebnis.

