IRW-News: IperionX: Quartalsbericht Juni 2024

IRW-PRESS: IperionX: Quartalsbericht Juni 2024

25. Juli 2024 / IRW-Press / IperionX Limited (IperionX) (Nasdaq | ASX: IPX) freut sich, seinen Quartalsbericht für die mit 30. Juni 2024 endende Geschäftsperiode zu präsentieren. Es folgen die wichtigsten Ereignisse während und nach dem Ende des Quartals:

Virginia Titanium Manufacturing Campus

Inbetriebnahme der HAMR-Ofenanlage wird eingeleitet

- IperionX hat die behördlichen Bestätigungen erhalten, die es erlauben, mit der Inbetriebnahme der HAMR-Ofenanlage zu beginnen. Der erste HAMR-Desoxidations-Produktionszyklus in vollem Umfang wird voraussichtlich im August in der Titan-Produktionsanlage in Virgina stattfinden.

- Alle wichtigen Bauarbeiten hinsichtlich der Gebäude der Titan-Produktionsanlage, einschließlich der Energie- und Elektroinstallation, der Belüftung und der Sicherheitssysteme, sind abgeschlossen.

- Die verbleibenden Bauarbeiten und die Installation der Zusatzausrüstung in der Titan-Produktionsanlage verlaufen planmäßig, um die schrittweise Steigerung der HAMR-Titanproduktion zu unterstützen.

Kunden- und Produktentwicklung von IperionX

Partnerschaft von IperionX und Aperam zur Förderung einer zirkulären Titan-Lieferkette

- IperionX und Aperam haben über das amerikanische Unternehmen ELG Utica Alloys eine Vereinbarung unterzeichnet, um die vollständig zirkuläre und nachhaltige Titan-Lieferkettenlösung von IperionX auf den Sektor der Unterhaltungselektronik anzuwenden.

- IperionX wird seine patentierten Titantechnologien einsetzen, um bis zu 12 Tonnen Titanabfälle aus der Unterhaltungselektronik zur Herstellung einer Reihe von Hochleistungs-Titanprodukten zu verwerten.

- IperionX wird zunächst eine Tonne Titanabfälle in hochwertiges Titanpulver umwandeln und dann eine Reihe von endkonturnahen Titanformen (Near Net Shape) für bestimmte Teile sowie Platten-, Stangen- und Drahtprodukte herstellen.

IperionX und Vegas Fastener werden gemeinsam Titan-Befestigungselemente für die US-Armee produzieren

- IperionX und Vegas Fastener haben eine Partnerschaft zur Entwicklung und Herstellung von Befestigungselementen aus Titanlegierungen und Präzisionskomponenten mit den fortschrittlichen Titanprodukten von IperionX vereinbart.

- Vegas Fastener ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsbefestigungselementen und kundenspezifisch bearbeiteten Komponenten, das eine Vielzahl von Kunden in den Bereichen Verteidigung, Schifffahrt, Energieerzeugung, Öl und Gas, Kernkraft, Chemie und Wasserinfrastruktur bedient.

- Der kommerzielle Schwerpunkt von IperionX und Vegas Fastener liegt auf der Entwicklung und Herstellung von Befestigungselementen aus Titanlegierungen und Präzisionskomponenten für das U.S. Army Ground Vehicle Systems Center.

IperionX schließt Partnerschaftsabkommen mit United Stars zur Titanerzeugung in den USA

- IperionX ist eine Partnerschaft mit United Stars eingegangen, um die leistungsstarken, kostengünstigen und nachhaltigen Titanprodukte von IperionX anbieten zu können.

- Die Unternehmen von United Stars sind führende amerikanische Lieferanten von Industriebauteilen wie etwa Edelstahlrohren, Präzisionszahnrädern, Wellen und komplexen Baugruppen sowie Werkzeugen und Komponenten für das Verteidigungswesen, die Luft- und Raumfahrt sowie kommerzielle Anwendungen.

- Die Partnerschaft zwischen United Stars und IperionX wird sich vor allem auf das Verteidigungswesen und auf Spitzentechnologien für Fahrzeugantriebe, Robotermotoren und Windturbinen konzentrieren, wo geringes Gewicht, Stärke, Kompaktheit und Korrosionsbeständigkeit gefragt sind.

Kritisches Mineralprojekt Titan von IperionX

Strategische Partner und Abnahmepartner - mehrere Unternehmen in fortgeschrittenem Due-Diligence-Stadium

- Anhaltend großes kommerzielles Interesse an Titans kritischen Titan-, Seltenerdmetall- und Zirkonmineralen.

- Ein großer japanischer Mischkonzern führt eine Due-Diligence-Prüfung durch, um eine mögliche Abnahme- und Entwicklungsfinanzierung voranzutreiben.

- Die patentierte, kohlenstoffarme Green RutileTM-Mineralanreicherungstechnologie von IperionX hat sich im Labormaßstab erfolgreich bewährt, und der Entwurf für die Produktion im Pilotmaßstab wird jetzt für die Fertigstellung im Jahr 2024 vorbereitet.

Unternehmensaktivitäten von IperionX

Abschluss der Platzierung von 50 Millionen AUD

- IperionX hat eine Platzierung von 26,2 Millionen neuen, voll eingezahlten Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 1,91 AUD pro Aktie abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 50 Millionen AUD (ca. 33 Millionen USD) erzielt.

- Der Erlös wird für den Ausbau der Titanproduktionskapazitäten auf dem Campus in Virginia, einschließlich neuer Anlagen im Advanced Manufacturing Center, die endgültige Planung und technische Studien zur Erhöhung der Titanproduktionskapazität auf ca. 2.000 Tonnen pro Jahr in der Titan-Produktionsanlage sowie für allgemeines Working Capital und Unternehmenszwecke verwendet.

Bilanz

- Pro-forma-Barmittel in Höhe von 37,9 Mio. USD, einschließlich Barmittel in Höhe von 33,2 Mio. USD, zum 30. Juni 2024 plus ca. 4,7 Mio. USD aus der zweiten Tranche der Platzierung, die nach Quartalsende einging.

- IperionX erhielt im Laufe des Quartals weitere 0,9 Mio. USD aus der DPA Title III-Finanzierung in Höhe von 12,7 Mio. USD zur Finanzierung der Phase I der Titan-Produktionsanlage in Virginia.

- Bis zum 30. Juni 2024 hat IperionX insgesamt 4,7 Mio. USD aus der DPA Title III-Finanzierung erhalten, von denen noch 8,0 Mio. USD abgerufen werden können.

Finanzierung durch US-Regierung

- IperionX erzielt weiterhin Fortschritte bei der Beantragung einer Ausrüstungsfinanzierung in Höhe von 11,5 Mio. USD bei der EXIM Bank und durchläuft die wichtigsten Stage-Gates des Transaction Review Committee von EXIM.

- Die US-Regierung hat angedeutet, dass sie zusätzliche Fördermittel in die Wiederherstellung einer sicheren inländischen Titan-Lieferkette investieren wird (siehe Tabelle 1). IperionX ist gut positioniert, um diese zusätzlichen Mittel für den Ausbau der Titanproduktion und der Fertigungskapazitäten zu beantragen.

- Im Laufe des Quartals hat IperionX neue Anträge auf Fördermittel der US-Regierung gestellt, deren Ergebnis voraussichtlich im Jahr 2024 feststehen wird.

VIRGINIA TITANIUM MANUFACTURING CAMPUS

Inbetriebnahme der HAMR-Ofenanlage wird eingeleitet

IperionX hat die behördlichen Bestätigungen erhalten, die es erlauben, mit der Inbetriebnahme der HAMR-Ofenanlage (Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction/wasserstoffgestützte metallothermische Reduktion) zu beginnen. Der erste HAMR-Desoxidations-Produktionszyklus in vollem Umfang wird voraussichtlich im August in der Titan-Produktionsanlage in Virgina stattfinden.

Alle wichtigen Bauarbeiten hinsichtlich der Gebäude der Titan-Produktionsanlage, einschließlich der Energie- und Elektroinstallation, der Belüftung und der Sicherheitssysteme, sind abgeschlossen, sodass IperionX in den kommenden Wochen mit dem Erhalt der Nutzungsgenehmigung (Certificate of Occupancy) von den lokalen Behörden rechnet.

Vertreter des Herstellers der HAMR-Ofenanlage sind vor Ort in Virginia und beginnen mit den Abnahmetests vor dem ersten vollständigen HAMR-Produktionszyklus, einschließlich abschließender Tests der Elektrik, Sicherheits- und Kontrolltests, bevor die elektrische Energie eingeschaltet wird. Die verbleibenden Bauarbeiten und die Installation der Zusatzausrüstung in der Titan-Produktionsanlage verlaufen planmäßig, um die schrittweise Steigerung der HAMR-Titanproduktion zu unterstützen.

Der groß angelegte, hochmoderne Titanschmelzofen von IperionX nutzt patentierte Technologien, um nachhaltige, qualitativ hochwertige und hochfeste Titanmetallprodukte im kommerziellen Maßstab herzustellen. Die HAMR-Ofenanlage bietet erhebliche Wettbewerbsvorteile wie niedrigere Betriebstemperaturen, höhere Wirkungsgrade, kürzere Produktionszyklen und eine hohe Produktqualität.

Die große Nachfrage nach einer kostengünstigen, nachhaltigen und sicheren Titanquelle wird immer deutlicher, da der wachsende Bedarf an Titan für Anwendungen wie Unterhaltungselektronik und erneuerbare Energien nicht durch ein neues Angebot an Primärtitan außerhalb Chinas gedeckt werden kann.

Die Inbetriebnahme des Virginia Titanium Manufacturing Campus von IperionX, der sowohl die Titan-Produktionsanlage als auch das Advanced Manufacturing Center umfasst, wird ein entscheidender Schritt sein, um diese Nachfrage zu decken und eine durchgängige Titan-Lieferkette in den USA aufzubauen, die in der Lage ist, leistungsstarke und kostengünstige Titanprodukte für fortschrittliche US-Industrien herzustellen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76363/240725_IPX_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Deck der HAMR-Ofenanlage von IperionX, Abnahmetests in der Titan-Produktionsanlage sind im Gange

Link zur englischen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02831360-6A1217245&v=70bc033a22188bdfefb8a0b8ad3c24897ef2837d

Über IperionX

IperionX ist bestrebt, das führende amerikanische Unternehmen für Titanmetalle und kritische Materialien zu werden, das patentierte Metalltechnologien einsetzt, um Hochleistungs-Titanlegierungen aus Titanmineralien oder -abfällen mit weniger Energie, Kosten und Kohlenstoffemissionen zu produzieren.

Unser Projekt Titan für kritische Mineralien ist die größte JORC-konforme Mineralressource für Titan-, Seltene Erden- und Zirkon-Mineralsande in den USA.

Die Titanmetalle und kritischen Mineralien von IperionX sind essentiell für moderne U.S.-Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Elektrofahrzeuge und additive Fertigung.

Diese Mitteilung wurde vom CEO & Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, vorhersehen, fortsetzen und Anleitung oder anderen ähnlichen Wörtern zu erkennen und können unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt einer Nasdaq-Notierung, Pläne, Strategien und Ziele des Managements, voraussichtliche Produktions- oder Baubeginnstermine und erwartete Kosten oder Produktionsergebnisse enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren gehören unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken des Erhalts der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und abnehmender Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Rekrutierung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere Ungewissheiten und Risiken, die in den vom Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Australian Securities Exchange und im Formular 20-F bei der U. S. Securities Exchange Commission eingereichten Unterlagen zusammengefasst sind. S. Securities and Exchange Commission zusammengefasst sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Annahmen des Unternehmens und seiner Geschäftsleitung in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens auswirken wird. Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäfte oder Betriebsabläufe des Unternehmens durch diese oder andere Faktoren, die vom Unternehmen oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, nicht wesentlich beeinflusst werden.

Es kann andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht oder Börsennotierungsvorschriften vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf Explorationsziele und Mineralressourcen beziehen, stammen aus der ASX-Mitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 (ursprüngliche ASX-Mitteilung), die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com eingesehen werden kann. IperionX bestätigt, dass a) ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Mineralressourcenschätzung zugrunde liegen und in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der zuständigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

