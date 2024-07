IRW-News: Legible Inc. : Legible veröffentlicht zweites My Model Kitchen Living Cookbook von Kult-Supermodel Cristina Ferrare

IRW-PRESS: Legible Inc. : Legible veröffentlicht zweites My Model Kitchen Living Cookbook von Kult-Supermodel Cristina Ferrare

Vancouver, British Columbia, den 25. Juli 2024 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible / das Unternehmen), eine globale digitale Leseplattform, die für ihr innovatives eBook- und Hörbuchangebot bekannt ist, und Cristina Ferrare, Kult-Supermodel, gefeierte TV-Moderatorin und Starköchin sowie New York Times-Bestsellerautorin, freuen sich, die Veröffentlichung von The Garden of Earthly Delights bekannt zu geben, dem zweiten vollständig digitalen Living Cookbook in Cristinas My Model Kitchen-Serie, das exklusiv für Legible-Abonnenten erhältlich ist.

Diese neue Ausgabe lädt die Leser dazu ein, eine Fülle von frischen, nahrhaften und köstlichen Rezepten rund um Gemüse und Obst zu entdecken. Cristina Ferrare, die für ihr Engagement für eine gesundheitsbewusste Lebensweise bekannt ist, teilt ihr Wissen und ihre Leidenschaft für die gartenfrische Küche in Videos, die in das Living Cookbook eingebettet sind, und ermutigt die Leserinnen und Leser, die Fülle der Natur durch eine Reihe fantasievoller und schmackhafter Gerichte zu nutzen. Das Kochbuch bietet außerdem Echtzeitunterstützung durch die KI des Sous Chefs, die das Kocherlebnis verbessert und es unterhaltsam und interaktiv macht.

Zu den Highlights von The Garden of Earthly Delights gehören karamellisierte Rote Bete mit cremigem Ziegenkäse und einer würzigen Balsamico-Glasur, Gurken- und Zucchini-Carpaccio mit einer köstlichen Champagner-Vinaigrette, gekühlte Tomatensuppe mit knusprigem Speck, Salat und Tomaten, gegrillter Spargel mit einer würzigen und süßen Mango-Salsa und ein reichhaltiges Schokoladenmousse aus nährstoffreichen Süßkartoffeln und Bio-Schokolade.

Cristinas einzigartige Mischung aus kulinarischem Fachwissen und persönlichen Anekdoten macht jedes Rezept zu einem köstlichen Abenteuer, das den lebendigen Geschmack und die gesundheitlichen Vorteile von Bio-Zutaten feiert, während atemberaubende Fotos und fesselnde Geschichten jedes Rezept zum Leben erwecken. Jedes Rezept ist so konzipiert, dass es essentielle Vitamine, Mineralien und Antioxidantien enthält, so dass es leicht ist, den Körper mit jedem köstlichen Bissen zu nähren.

The Garden of Earthly Delights ist die perfekte Ergänzung für die Küche sowohl erfahrener Köche als auch für diejenigen, die neu in die Welt der Gemüseküche einsteigen wollen, und ein Muss für alle, die die Früchte der Saison genießen und jede Mahlzeit zu einem Fest der Natur machen wollen. Besuchen Sie www.legible.com/mymodelkitchen und kochen Sie sich mit den köstlichen Kreationen von Cristina Ferrare den Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben.

Über Cristina Ferrare

Cristina ist eine erfolgreiche Autorin. Ihr Buch A Big Bowl of Love, das auf ihrer gleichnamigen Show im Oprah Winfrey Network (OWN) basiert und 2011 veröffentlicht wurde, wurde in den USA mit großer Begeisterung aufgenommen. Ihre Bücher Okay So I Dont Have a Headache (auf der Bestsellerliste der New York Times), Food For Thought (bei Amazon auf Platz 1 zum Thema Gehirngesundheit) und Realistically Ever After: Finding Happiness When He's Not Prince Charming, You're Not Snow White, und Life's Not a Fairy Tale wurden allesamt Bestseller.

Ihr erstes My Model Kitchen Living Cookbook - Volume 1: Pasta wurde in der Drew Barrymore Show, dem Daily Blast, dem Liftoff Podcast mit Jeanniey Walden und bei EXTRA! im April 2024 vorgestellt.

Cristinas Einstieg als Model bei der New Yorker Modelagentur Ford im Alter von 16 Jahren war das Sprungbrett für eine 25-jährige Karriere als Supermodel, das unter anderem die Titelblätter der führenden Modemagazine wie Cosmopolitan, Vogue, Good Housekeeping, Harpers Bazaar oder Ladies Home Journal zierte. Cristina war im OWN in Werbespots der Firma Kellogg zusehen und wurde zusammen mit ihren Rezepten auf über 20 Millionen Kellogg-Cerealienpackungen abgebildet. Erst vor kurzem unterzeichnete Cristina einen Vertrag mit der führenden New Yorker Modelagentur Iconic Focus.

In den frühen 80ern war Cristina als Co-Moderatorin für die Show AM Los Angeles tätig, die während ihrer fünfjährigen Vertragsdauer zur beliebtesten TV-Morgensendung avancierte. Daneben moderierte sie auch ihre eigenen Shows Cristina and Friends sowie Home and Family, eine zweistündige Live-Show von Universal Studios. Darüber hinaus war sie stellvertretende Co-Moderatorin bei Good Morning America und trat des Öfteren auch als Co-Moderatorin der Sendung Live with Regis and Kathie Lee in Erscheinung.

Man kennt Cristina auch als Rednerin bei zahlreichen Konferenzen, wie z. B. bei The Womens Conference im Jahr 2004. Im Jahr 2007 moderierte sie gemeinsam mit Chefkoch Art Smith ein Kochseminar für mehr als 300 Frauen. Beim Jahrestreffen der Creative Connection in St. Paul in Minnesota im Jahr 2011 hielt sie die Keynote und im Jahr 2023 war sie beim Influencers of Midlife Summit für Frauen über 40 als Hauptrednerin eingeladen.

Cristinas Erfolgskarriere als Autorin, Köchin und Model unterstreicht die einzigartige Bandbreite ihres Wissens und Könnens in den Bereichen Frauengesundheit, Kulinarik, Wohlbefinden und Styling, das sie mit ihrem Sinn für Humor und ihrer großen Leidenschaft für das Leben an ein begeistertes Publikum weitergibt. Für nähere Informationen folgen Sie Cristina bitte auf Instagram: www.instagram.com/cristinacooks

Über Legible Inc.

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat und ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar besitzt. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler. Dadurch kann Legible die nahtlose Bereitstellung von Millionen eBooks und Hörbüchern gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek und einen eBook-Shop verwandeln.

Legible ist auch der weltweit erste Herausgeber von digitalen Büchern mit Multimedia-Inhalten und eingebetteten KI-Chatbots und veröffentlichte kürzlich My Model Kitchen - Vol. 1: Pasta, das erste in einer Serie von 15 mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, Bestsellerautorin, TV-Moderatorin und Starköchin Cristina Ferrare, mit einem KI-Souschef für jedes Rezept.

Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Infotainment-Markt für Fahrzeuge hat Legible Partnerschaften mit mehreren OEMs, darunter VW und Audi, sowie mit den Android Automotive App Stores Faurecia Aptoide, Harman Ignite, Live One sowie Visteon abgeschlossen. Legible ist die einzige Android-Automotive-App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Insassen in Millionen von Fahrzeugen in allen Teilen der Welt bereitstellen kann. Damit steht Legible an der Spitze der neuen Welt des Infotainments im Auto.

Legible gestaltet die digitale Verlagslandschaft neu und hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen aus dem 21. Jahrhundert und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

