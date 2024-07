Bitcoin Kurs steigt wieder über 67.000 Dollar – Donald Trump im Fokus

Nach dem jüngsten Kursrückschlag kostet eine Bitcoin (USD)-Einheit am Freitag wieder mehr als 67.000 Dollar. Damit steigt der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert wieder in Richtung seines zuletzt erreichen Monatshochs bei rund 68.500 Dollar.

Anleger fiebern geplanten Rede durch Trump auf Bitcoin-Konferenz entgegen

Es schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger. Gleichzeitig dürften Anleger einer geplanten Rede durch Donald Trump am Samstag auf einer Bitcoin-Konferenz in Nashville (Tennessee) entgegenfiebern. Dem Veranstalter zufolge habe die Konferenz selbst am Donnerstag begonnen, welche am kommenden Samstag enden soll. Sollte sich Trump erneut als potenzieller Schutzherr für Bitcoin und Co aussprechen, wäre dies Wasser auf die Mühlen der Anleger.